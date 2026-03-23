Певец SHAMAN раскрыл самое необычное требование своего райдера
Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил, что первым пунктом его райдера значится портрет президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал специальный корреспондент НСН.
Артист заявил, что всегда вешает изображение в своей гримёрке. Кроме того, он признался, что возит с собой фотографию супруги.
«У меня в райдере стоит первым пунктом портрет нашего президента Владимира Путина, фотография жены лежит в чемоданчике, а на телефоне заставка — просто чёрный экран», — отметил Ярослав.Вместе с тем Дронов заявил, что не планирует менять англоязычный псевдоним и выступать под настоящим именем. Выбор написания SHAMAN латиницей он объяснил тем, что начал творческую деятельность в 2020 году и продвигался через интернет, где практически всё писалось именно так. Певец подчеркнул, что не нарушает этим никаких законов.