Певец SHAMAN раскрыл самое необычное требование своего райдера

23 марта 2026, 14:08

Певец SHAMAN сообщил, что портрет Путина стоит первым пунктом в его райдере

Ярослав Дронов (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) сообщил, что первым пунктом его райдера значится портрет президента РФ Владимира Путина. Об этом рассказал специальный корреспондент НСН.





Артист заявил, что всегда вешает изображение в своей гримёрке. Кроме того, он признался, что возит с собой фотографию супруги.

«У меня в райдере стоит первым пунктом портрет нашего президента Владимира Путина, фотография жены лежит в чемоданчике, а на телефоне заставка — просто чёрный экран», — отметил Ярослав.