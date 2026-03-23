Отказ от внебрачных детей, обвинения в избиении жены и изнасиловании: как кумир миллионов Александр Серов превратился в героя таблоидов?
Александр Серов — имя, которое в конце 80-х заставляло трепетать сердца миллионов советских женщин. Проникновенный баритон, брутальная внешность и песни Игоря Крутого, ставшие гимнами эпохи, превратили скромного музыканта из Николаева в суперзвезду. 24 марта легендарному исполнителю хита «Я люблю тебя до слез» исполняется 72 года. За его плечами не только ошеломительный взлет на музыкальный Олимп, но и шлейф громких скандалов: обвинения в изнасиловании, внебрачные дети, от которых он отрекся, и развод с женой, сопровождавшийся взаимными обвинениями в побоях и предательстве. Подробности в материале «Радио 1».
Биография Александра СероваРодился будущий кумир публики 24 марта 1954 года в украинском селе Ковалёвка Николаевской области. Семья жила бедно, а когда мальчишке еще не было и года, отец ушел из семьи, оставив воспитание сына на плечах матери и дедушки с бабушкой. Тяга к музыке проявилась рано: сначала был альт в школьном оркестре, затем самостоятельное освоение фортепиано. После окончания Николаевского музыкального училища по классу кларнета и службы на флоте Серов оказался в Краснодаре, где выступал в местных ВИА и параллельно руководил эстрадными оркестрами.
Переломным стал 1981 год, когда дуэт Серова с Ольгой Зарубиной записал песню «Круиз», мгновенно разлетевшуюся по радио. Но настоящая слава настигла его после встречи с композитором Игорем Крутым. Именно исполнение песни «Мадонна» на стихи Риммы Казаковой в программе «До и после полуночи» превратило артиста в секс-символа страны. Как вспоминал сам певец, они проснулись знаменитыми буквально за одну ночь. Вскоре последовали победы на престижных международных конкурсах в Ялте, Праге и Будапеште, а в 2004 году Серов получил звание народного артиста России.
Личная жизнь певцаОфициально Серов женился только в 1991 году, выбрав 23-летнюю гимнастку Елену Стебеневу, которая была младше его на 23 года. Со стороны этот союз казался крепким: в 1993-м родилась дочь Мишель, в которую отец просто души не чаял. Однако брак омрачила страшная трагедия. Еще до рождения Мишель супруги пережили потерю первенца, родившегося с тяжелыми патологиями. Позже Серов в программе «Прямой эфир» шокирующе заявил, что врач намекнул ему на возможный прием женой препаратов для выкидыша, что вызвало громкий скандал в семье.
Долгое время пара сохраняла брак ради дочери, но он все же распался в 2010-м году. Последовавшая череда судебных тяжб и публичных разбирательств обнажила неприглядные детали. Бывшая супруга Елена в эфире программы «Судьба человека» обвинила артиста в систематических побоях и унижениях.
«Было ужасно больно, и физически, и морально. Это не пощечина, это избиение. Я не пошла в полицию, во-первых, из-за Мишель. Во-вторых, потому что через дочь он пытался всё уладить. Когда выяснилось, что у меня проблемы с носовой перегородкой и гипофизом, Александр сказал, что найдет лучших врачей», — рассказывала Стебенева.
Серов, в свою очередь, парировал, говоря об «алкоголизме» бывшей жены и утверждая, что тот брак стал для него полным «фиаско».
Скандалы с внебрачными детьмиРазвод открыл ящик Пандоры. В 2011 году журналистка из Германии Надежда Тилер заявила, что родила от певца дочь Кристину. Долгие годы Серов отрицал это, однако ДНК-тест в программе «На самом деле» на Первом канале доказал обратное с вероятностью 99%. Певец встретился с повзрослевшей дочерью в студии, но после эфира общаться с ней отказался.
На этом открытия не закончились. В шоу «Секрет на миллион» артист неожиданно признался, что у него есть еще одна дочь — Алиса, рожденная в 90-х от поэтессы Валентины Аришиной, о существовании которой он узнал, когда ребенку уже исполнилось 10 лет.
Свою позицию в отношении внебрачных детей Серов сформулировал жестко и безапелляционно:
«Я их не признаю, я не считаю их своими дочерьми... Всё, что у меня есть, я переписал на Мишель», — заявил он в эфире ток-шоу «Звёзды сошлись».
«Дом-2» и обвинение в изнасилованииСамая громкая и мрачная история в биографии артиста разразилась в 2018 году. Участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Друзяк выступила с сенсационным заявлением. Она рассказала, что певец помог ей с жильем, предоставив квартиру в Москве, но затем потребовал сексуальной близости. Девушка заявила об изнасиловании и последовавшей беременности, которую она якобы потеряла.
Скандал набрал обороты после эфира «Пусть говорят», где Дарья поделилась подробностями. Позже выяснились новые детали: источники сообщали, что история с беременностью была мистификацией, инициированной самой Друзяк. Однако сам факт того, что 64-летнего на тот момент народного артиста вызвали на «ковер» за домогательства, стал ударом по его репутации. Вскоре после этого Дарья записала пугающее видео о похищении, а затем угодила в психиатрическую клинику с нервным расстройством. Сам Серов в ответ на обвинения называл девушку «дурой» и настаивал на том, что хотел помочь ей исключительно по-джентльменски.
Как сейчас живет артистНесмотря на возраст и череду скандалов, Александр Серов не покидает сцену. Он продолжает гастролировать по стране, собирая поклонников, выросших на его хитах. В апреле 2026 года у него запланированы выступления в Санкт-Петербурге и Коломне.
Однако личная жизнь певца, похоже, осталась в прошлом. После развода с Еленой Серов появлялся на публике с молодой артисткой Елизаветой Семичастной, но эти отношения не увенчались новым браком. Недавно артист заявил, что больше не нуждается в серьезных отношениях.
С дочерью Мишель, которая подарила ему внуков Мию и Макара, отношения нормализовались после скандала в 2022 году, когда Серов выгнал семью дочери из своего загородного дома из-за последствий COVID-19.
«Она уехала не в тундру, а на такую же приличную дачу, где она чувствует себя комфортно. А у меня случилось ЧП с этой пресловутой „короной“ — я попал очень серьезно, мне очень сильно разбило нервную систему. Меня все раздражало, заплачет ребенок — бьет прямо в голову! Это врагу не пожелаешь, то, через что я прошел», — делился артист на передаче «Секрет на миллион».