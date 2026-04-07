«Сколько стоят мои услуги в бане»: ночные звонки, слухи об эскорте и одна тайна. Что Ника Здорик скрывает после разрыва со Стасом Пьехой

07 апреля 2026, 12:37

Ника Здорик (Фото: Инстаграм* @nika_zdorik)

Ника Здорик за очень короткое время стала одной из самых известных молодых актрис России. В последние годы она не только много снимается в кино, но и ведёт телевизионные программы. Однако путь Ники к славе был не таким лёгким и простым. О том, как складывалась история становления и чем пришлось жертвовать ради карьеры, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Каким было детство Ники Здорик Испытания, которые прошла будущая звезда «Сценарий был про мою жизнь»: как Ника Здорик нашла свою роль Почему Ника до сих пор ждёт предательства

Каким было детство Ники Здорик



Испытания, которые прошла будущая звезда



«Мы две недели жили у подруги на кухне. Потом ещё месяц мыкались по знакомым. Было очень страшно и обидно», — рассказывала актриса в соцсетях.

«Сценарий был про мою жизнь»: как Ника Здорик нашла свою роль



Почему Ника до сих пор ждёт предательства

«Наверное, потому, что в детстве у меня не было базового чувства безопасности из-за отсутствия отца. Родители рано развелись и мужской фигуры в моей жизни — правильной, идеальной — никогда не было. И сейчас мне в этом плане сложновато. Мне все время кажется, что мне могут изменить, от меня могут уйти. Страшно испытать предательство, я боюсь одиночества. Мне кажется, что я недостаточно хороша, это притом, что у меня довольно яркая внешность», — откровенничала Ника изданию Starhit.ru.

«То, что я встречалась со Стасом Пьехой, факт известный. Когда мы с ним расставались, то моему агенту стали звонить и спрашивать, мол, сколько стоят мои услуги в бане, при сопровождении в разные рестораны и так далее. Предлагали большие достаточно суммы. Типа я эскорт… Я-то, понятно, этим не занимаюсь, мне это неинтересно. Но тем не менее сразу такое ощущение… Это вообще, что за фигня? Что происходит? Тебя куда-то слили?!» — негодовала актриса в шоу-подкасте «Цена слова».



«С 18 лет, с первого курса, я безумно хочу ребенка. И мне многие говорят: „Зачем сейчас так рано? Поживи для себя, еще успеешь“. Короче, мне не страшно. Я хочу быть молодой мамой. У меня мысли о том, как я дочку наряжаю, отвожу на гимнастику, памперс меняю, как сюсюкаюсь, обнимаю, мы лежим вместе на кровати и просто счастливы», — откровенничала она в интервью Марии Чадиной.