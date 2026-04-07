«Сколько стоят мои услуги в бане»: ночные звонки, слухи об эскорте и одна тайна. Что Ника Здорик скрывает после разрыва со Стасом Пьехой
Ника Здорик за очень короткое время стала одной из самых известных молодых актрис России. В последние годы она не только много снимается в кино, но и ведёт телевизионные программы. Однако путь Ники к славе был не таким лёгким и простым. О том, как складывалась история становления и чем пришлось жертвовать ради карьеры, читайте в материале «Радио 1».
Каким было детство Ники ЗдорикБудущая актриса родилась в Обнинске в обычной небогатой семье. Детей у родителей было пятеро, и Ника — одна из них. Она ходила в обычную школу, и, по её воспоминаниям, ребята там были из разных социальных слоёв. Среди одноклассников встречались дети из бедных семей, и те, кто ходил на занятия в дорогой одежде и с новейшим айфоном в руках. А у неё самой в то время не было даже мелочи, чтобы купить что-то поесть в школьной столовой на перемене.
Недостаток денег в семье Ника очень быстро научилась восполнять своей неуёмной энергией. Среди сверстников она была дерзкой, бодрой и очень активной, поэтому часто доставляла хлопоты. Поведение девочки не всегда было правильным. Родителей часто вызывали в школу из-за постоянных проблем с дисциплиной. Свою роль в этом сыграли и родители. С раннего детства Ника занималась фитнес-аэробикой и акробатическим рок-н-роллом. Спорт дал ей дисциплину, но при этом сделал характер неуёмным и жёстким.
Испытания, которые прошла будущая звездаПуть Ники на сцену начался ещё в школе. С ранних лет она участвовала в художественной самодеятельности. На одном из мероприятий у неё состоялся разговор с необычным мужчиной в разноцветных штанах. Как выяснилось позже, этот странный человек оказался режиссёром. Он пригласил Нику в Городской театр Обнинска. И вскоре девушка вместе с подругой уже ходила на все местные кастинги.
Когда в Обнинск приехала студентка московской школы кино Анна Кузнецова, многое изменилось. Благодаря знакомству с ней Ника попала на съёмки короткометражного фильма «Женек». Тогда ей было всего четырнадцать лет. После этого у девушки появился и первый агент. Вскоре она уже снималась в сериале «Хор». Работа над этим многосерийным фильмом стала для Ники первым серьёзным проектом.
Когда закончились съёмки в «Хоре», агент сразу отправил Нику на кастинг проекта «Гардемарины 1787. Мир». И она довольно легко получила роль дочери Ягужинской. В то же время будущая актриса пыталась поступить в институт, и это давалось ей с большим трудом. Ника сильно переживала. Девушка очень хотела учиться в Щукинском училище, причём на бюджетном отделении, но таких мест было всего два.
А тут ещё выяснилось, что день экзаменов совпадает с самым тяжёлым съёмочным днём. Ситуация стала почти безвыходной. Ника оказалась между двух огней. Руководитель проекта Светлана Дружинина не отпустила Нику. Она сказала: «Если ты там нужна, тебя и так возьмут». Но на душе у Ники всё равно было неспокойно. И в первый же перерыв, который длился всего час, девушка сорвалась с места и побежала в институт. Прямо в костюме и с гримом на лице.
Нике невероятно повезло: другие абитуриенты вошли в положение и пропустили её без очереди. Когда она вошла к преподавателям, прямо сказала, что приехала со съёмок. Надо признать, это был рискованный шаг. В театральном институте не любят, когда студенты во время учёбы пытаются совмещать театр и кино.
С девушкой долго беседовали, задавали разные вопросы, а потом попросили выйти. Она вернулась на съёмочную площадку.
Через несколько минут после возвращения зазвонил телефон. Незнакомый голос сообщил, что её зачислили в Щукинское училище на бюджетное место. Ника не могла поверить своему успеху. Она даже расплакалась от счастья, прямо перед выходом на съёмку. Но очень скоро пришло понимание, что учиться в Москве дорого. Даже если ты на бюджете, всё равно нужно платить за жильё, покупать еду, одеваться. Ника с сестрой снимали квартиру и перебивались случайными заработками. Но однажды случилась беда: хозяйка выгнала их на улицу.
«Мы две недели жили у подруги на кухне. Потом ещё месяц мыкались по знакомым. Было очень страшно и обидно», — рассказывала актриса в соцсетях.
«Сценарий был про мою жизнь»: как Ника Здорик нашла свою рольСначала у Здорик всё шло хорошо. Она снялась в нескольких крупных проектах, которые принесли ей известность. Но в какой-то момент началась чёрная полоса. Девушке всё чаще стали отказывать на кастингах. Отсутствие работы давило на неё, а ситуацию осложняли ещё и личные проблемы. Но всё изменилось благодаря пробам в проект «Ландыши. Такая нежная любовь». Когда Ника прочитала сценарий, она подумала: эта история очень похожа на её собственную жизнь. Ей даже не придётся много играть — главная героиня оказалась такой же, как она сама. Попасть в команду актрисе удалось уже почти в последний момент, когда группа была практически сформирована.
На съёмках этого фильма Здорик научилась играть на гитаре и водить машину. А ещё впервые столкнулась с откровенными сценами. Как признавалась сама актриса, сначала ей было очень неловко. Даже мысль о том, что это просто работа, не помогала. Но самое важное было то, что Ника смогла на время забыть о своих трудностях. Она окунулась в съёмки с головой. А когда сериал вышел на экраны, зрители его полюбили. Это был громкий успех. Её снова заметили, и предложения посыпались одно за другим.
Почему Ника до сих пор ждёт предательстваКогда сериал «Ландыши» вышел на экраны, многие зрители думали, что исполнители ролей Кати и Лёхи встречаются и в реальной жизни. Но, по словам Ники, никаких чувств между ней и Сергеем Городничим не было. Во-первых, потому что он уже был в отношениях, а во-вторых, как признавалась сама актриса, ей непросто строить отношения с мужчинами. Ника не скрывает: доверять противоположному полу ей трудно. Даже когда всё хорошо, она ждёт обмана. А всё потому, говорит актриса, что родители развелись рано, и отца в её жизни почти не было. Из-за этого у неё так и не сформировалось «базовое чувство безопасности». Ей не хватает рядом надёжного мужчины, и она очень боится предательства и одиночества.
«Наверное, потому, что в детстве у меня не было базового чувства безопасности из-за отсутствия отца. Родители рано развелись и мужской фигуры в моей жизни — правильной, идеальной — никогда не было. И сейчас мне в этом плане сложновато. Мне все время кажется, что мне могут изменить, от меня могут уйти. Страшно испытать предательство, я боюсь одиночества. Мне кажется, что я недостаточно хороша, это притом, что у меня довольно яркая внешность», — откровенничала Ника изданию Starhit.ru.Но как бы то ни было, при всех своих детских травмах и недоверии, без мужского внимания Ника не остаётся. В 2022 году, к примеру, многие решили, что у Ники роман со Стасом Пьехой. Поводом послужила их общая фотография в сети.
«То, что я встречалась со Стасом Пьехой, факт известный. Когда мы с ним расставались, то моему агенту стали звонить и спрашивать, мол, сколько стоят мои услуги в бане, при сопровождении в разные рестораны и так далее. Предлагали большие достаточно суммы. Типа я эскорт… Я-то, понятно, этим не занимаюсь, мне это неинтересно. Но тем не менее сразу такое ощущение… Это вообще, что за фигня? Что происходит? Тебя куда-то слили?!» — негодовала актриса в шоу-подкасте «Цена слова».Нику называли эскортницей, корыстной пиарщицей. Но сама она всегда говорила: чувства к Стасу были настоящими. А почему их роман закончился в 2023-м — об этом актриса вспоминать не хочет. Сейчас Ника свободна и сосредоточена на карьере. А слухи о том, что у неё могли быть отношения с Марком Богатырёвым, который недавно расстался с Татьяной Арнтгольц, она называет абсурдными. Сама девушка надеется, что очень скоро встретит надёжного мужчину и создаст семью.
«С 18 лет, с первого курса, я безумно хочу ребенка. И мне многие говорят: „Зачем сейчас так рано? Поживи для себя, еще успеешь“. Короче, мне не страшно. Я хочу быть молодой мамой. У меня мысли о том, как я дочку наряжаю, отвожу на гимнастику, памперс меняю, как сюсюкаюсь, обнимаю, мы лежим вместе на кровати и просто счастливы», — откровенничала она в интервью Марии Чадиной.