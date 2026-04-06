Психоаналитик объяснила, как Дибров с помощью публичной агрессии сохраняет психику своих детей

Психоаналитик Смолярчук: Дибров показывает сыновьям, как защищает семью

Дмитрий Дибров с сыном Александром (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Дмитрий Дибров решился на откровение после развода с четвертой женой Полиной. Супруги прожили вместе 16 лет, у них трое сыновей. Однако в 2025 году многодетная мама бросила стареющего мужа и ушла от него к Роману Товстику. Дмитрий пришел на интервью к Валерии Кудрявцевой, а там сорвался на ведущую, агрессивно утверждая, что измены жены не было, потому что этому нет никаких прямых доказательств.





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» заявила, что публичная позиция отца в кризис — это инструмент воспитания.





«Он создаёт максимально благоприятную атмосферу психологическую, экологически благополучную для своих мальчиков, которые и без того трамированы. В условиях, когда дети вынуждены перемещаться между двумя домами, крайне важно видеть перед собой пример уважения. Дибров демонстрирует сыновьям не популярную сегодня модель «токсичного расставания», а патриархальный, но надежный кодекс чести. Он своим сыновьям демонстративно показывает, каким должен быть мужчина, как мужчина должен относиться к матери своих детей, как он должен уважать и пестовать собственный выбор вот таким поведением. В этом его огромная отеческая заслуга и вклад в психическое здоровье мальчиков», — объяснила эксперт.

«Его агрессия на Леру Кудрявцеву была некомпульсивной. Она была настоящей, показательной, чтобы всё общество вздрогнуло и убедилось в том, что он благороден и будет свой дом, свою калитку, границы своей интимности защищать от всех чужаков. Выбранная им модель поведения решает главную задачу: дети видят, что их мать уважают, а отецукрепляет границы мира вокруг себя. Возможно, это единственно верный сценарий поведения для мужчины в публичной семейной трагедии», — завершила психоаналитик.