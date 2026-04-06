«Если бы мужчиной была»: Буланова ответила, почему не собирается рожать

06 апреля 2026, 17:26

ОСН: Певица Татьяна Буланова не собирается рожать

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Певица Татьяна Буланова, ранее не раз заявлявшая о желании родить ребенка от своего супруга Валерия Руднева, в настоящее время не планирует становиться мамой.





Об этом она рассказала в беседе с Общественной Службой Новостей. По словам артистки, сейчас для этого «точно не время», поскольку беременность и роды представляют собой серьезную нагрузку на женский организм. Буланова подчеркнула, что мужчины зачастую не осознают всей сложности этого процесса.





«Я, если бы мужчиной была, то тоже хотела бы много детей», — сказала исполнительница.