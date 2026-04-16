Новый скандал вокруг Ларисы Долиной набирает обороты: штраф на 100 млн и очередной обман мошенниками. Всплыли сенсационные подробности
Лариса Долина снова оказалась в центре громкой истории. На этот раз спор разгорелся вокруг пруда на участке певицы в подмосковном посёлке Славино. Бизнесмен Глеб Рыськов считает, что водоём создали с нарушениями и что слив из труб может вредить ручью и прибрежной зоне. Если проверка подтвердит эти доводы, артистке может грозить штраф и крупные расходы на устранение последствий. Подробнее об этом расскажем в материале «Радио 1».
Из-за чего начался скандалПредприниматель приехал к участку знаменитости и заявил о возможных нарушениях. По его словам, на территории певицы много лет назад появился искусственный пруд. Ради него рабочие вырыли котлован и изменили рельеф рядом с береговой полосой. Мужчина утверждает, что на участке установили трубы. Через них, как он говорит, вода уходит в сторону прибрежной зоны и ручья. Именно это и стало поводом для жалобы в прокуратуру. Рыськов также обратил внимание на безопасность территории. По его мнению, трубы могут представлять опасность для местных жителей, которые гуляют рядом.
Что именно вызвало вопросы экологовЭколог Максим Положий пояснил, что многое зависит от статуса водоёма. Если искусственный пруд напрямую связан с поверхностным водным объектом, ситуация становится серьезнее. В таком случае такой объект может относиться к федеральной собственности. Тогда для его использования нужен договор водопользования. Отдельный вопрос касается состава воды. Жидкость, которая выходит из труб, может содержать химические примеси. Если это так, загрязнение способно затронуть весь ручей на протяжении нескольких километров. Сейчас, по данным СМИ, специалисты уже взяли пробы воды. Итоги экспертизы и покажут, есть ли реальный вред для природы.
Нарушила ли Долина законПока однозначного ответа нет. Жалоба в прокуратуру еще не означает вину певицы. Сначала надзорным органам нужно установить несколько ключевых обстоятельств. Проверяющим предстоит выяснить, как именно устроен пруд. Им важно понять, связан ли он с ручьем или другим водным объектом. Еще один важный момент — законность изменения рельефа в прибрежной полосе. Кроме того, эксперты должны оценить состав воды и возможный ущерб окружающей среде. Только после этого можно будет говорить о нарушении закона. До завершения проверки любые выводы остаются предварительными.
Какое наказание может грозить артисткеАдвокат Петр Арешев объяснил, что санкции зависят от того, по какой статье квалифицируют нарушение. Для физических лиц штраф может составить до 5 тысяч рублей. Для предпринимателей сумма доходит до 30 тысяч. Для юридических лиц она может вырасти до 500 тысяч рублей. По отдельным составам речь может идти и о миллионе.
Этим дело может не ограничиться. Если специалисты докажут ущерб природе, виновную сторону обяжут компенсировать расходы на очистку территории и восстановление окружающей среды. По данным прессы, на создание пруда в свое время ушло около 2 млн рублей. При этом возможный размер возмещения ущерба, о котором говорят в публикациях, достигает 100 млн рублей.
Мошенники и схема «Долиной»В 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Позже певица заявила, что стала жертвой телефонных аферистов. Они манипулировали артисткой, что привело не только к продаже недвижимости, но и к передаче всех полученных средств злоумышленникам. Суд признал сделку недействительной и поддержал позицию исполнительницы. В результате добросовестная покупательница Лурье потеряла и деньги, и жильё. Эта история вызвала широкий общественный резонанс. В конце 2025 года Верховный суд РФ отменил решения трёх инстанций по делу о продаже квартиры в Хамовниках. Долина обещала освободить жильё в начале 2026 года, но не явилась на подписание акта приёма-передачи. Судебные приставы выселили артистку принудительно.
Кто встал на защиту ДолинойНа фоне скандала с квартирой на защиту Долиной встали представители шоу-бизнеса. Продюсер Сергей Пудовкин отметил, что певица оказалась в ситуации, которая буквально перевернула её жизнь и, к сожалению, подорвала здоровье. Сама знаменитость ранее эмоционально высказывалась о пережитых потрясениях.
«Если б у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла вот после всего этого. Потому что пережить всё это — это надо иметь очень сильный характер. А ещё и веру в то, что всё наладится. Веру в то, что всё-таки хороших людей больше, чем тех, кто желал мне зла и хоронил меня вместе с моими детьми», — поделилась она.
Поддержку певице выразили и соседи по тому самому посёлку, экологию которого, как утверждается в жалобе, может затрагивать спорный пруд. По словам местных жителей, никакого очевидного вреда они не замечают и ничего против Ларисы Александровны не имеют. Певица Анна Калашникова также допустила, что Долину могли ввести в заблуждение подрядчики.
«Я допускаю, что просто её могли обмануть те, кто делали. И это рабочие, да, это прорабы и так далее. А может быть, даже и они сами оказались просто некомпетентны», — заявила она.
Некоторые поклонники артистки тоже считают, что в истории с прудом Долина могла оказаться скорее жертвой обстоятельств, чем виновной стороной. По их мнению, бизнесмен Глеб Рыськов под видом заботы о природе может просто привлекать внимание к себе с помощью громкого имени. Тем более что Лариса Долина — не первая знаменитость, с которой он вступал в подобные споры. Ранее Рыськов требовал снести беседку телеведущего Александра Гордона, заявляя, что она якобы расположена на территории лесничества. Кроме того, он судился с Филиппом Киркоровым из-за причала возле дома артиста в Подмосковье, утверждая, что пирс мешает другим жителям наслаждаться видами на Москву-реку. Однако тот спор бизнесмен проиграл.
Сам Рыськов, впрочем, считает, что в деле Ларисы Долиной у него есть шансы на успех, хотя и признаёт, что разбирательство может оказаться долгим.