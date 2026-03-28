Обвинение в домогательствах, два брака и трагедия с сыном: как жил режиссер «Место встречи изменить нельзя» Станислав Говорухин
29 марта Станиславу Говорухину могло бы исполниться 90 лет. Он был культовым режиссером, актером, сценаристом и политиком, оставившим глубокий след в российском кинематографе. «Радио 1» расскажет биографию Говорухина, о трагедии в семье и громком скандале, в котором звучало его имя.
Станислав Говорухин: ранние годы и путь в киноСтанислав Сергеевич родился 29 марта 1936 года в Березниках, Пермская область. Его отец был репрессирован и умер в ссылке. В 1958 году будущий режиссёр окончил геологический факультет Казанского государственного университета, но вскоре понял, что его призвание — кино. С 1959 года он начал работать на Казанской студии телевидения, а затем поступил во ВГИК. Его дебютной работой стала картина «Вертикаль» (1966) с Владимиром Высоцким в главной роли.
За свою карьеру Говорухин снял более 20 художественных фильмов, среди которых:
- «Место встречи изменить нельзя» (1979) — культовый детектив с Владимиром Высоцким;
- «Десять негритят» (1987) — экранизация Агаты Кристи, ставшая эталоном жанра;
- «Ворошиловский стрелок» (1998) — мощная социальная драма;
- «Благословите женщину» (2003) — проникновенная история любви.
Его последняя работа «Конец прекрасной эпохи» (2015) была отмечена премией «Золотой орёл». Помимо художественного кино, режиссер создавал документальные фильмы, в том числе резонансные «Так жить нельзя» (1990) и «Россия, которую мы потеряли» (1992).
Личная жизнь Станислава Говорухина: два брака и трагедия в семье
Говорухин был женат дважды. Его первой супругой была актриса Юнона Карева, с которой они познакомились в Казани. В этом браке родился единственный сын режиссёра — Сергей. Однако из-за карьеры Говорухин мало времени уделял семье, о чём потом сожалел. Вскоре Говорухин уехал в Москву ради карьеры, а Карева осталась в Казани, где вышла замуж за другого мужчину.
Его второй женой стала Галина Говорухина. Их брак продлился более 50 лет. Несмотря на его суровый характер и отсутствие романтики в начале отношений, со временем режиссер стал более мягким и внимательным. Галина была его музой и поддержкой.
«Я считаю, что если любовь есть, она не должна быть напоказ», — считал режиссер
В 2011 году в их семье произошла трагедия — сын Станислава Сергей Говорухин в 50 лет умер после инсульта. Это стало сильным ударом для режиссёра. Только благодаря Галине и большему объёму работы Станислав смог пережить тяжелую утрату.
Обвинения в домогательствахНесмотря на высокий авторитет, имя Говорухина не раз оказывалось в центре скандалов.
Станислав Говорухин (фото: кадр из программы «На ночь глядя»)
В 2018 году, за несколько месяцев до смерти режиссера, в его адрес прозвучали обвинения в сексуальных домогательствах. Руководитель штаба Ксении Собчак в Чебоксарах Дарья Комарова заявила, что Говорухин якобы предлагал ей роль в обмен на интимные отношения.
«В 2012 году я брала интервью у приехавшего в Чебоксары в рамках предвыборной кампании депутата Госдумы Станислава Говорухина. Встреча проходила в ресторане. В процессе интервью Говорухин позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения. После чего Говорухин посмел пойти на шантаж и заявил, что никакого интервью мне давать не будет», — заявила девушка.
Комарова призналась, что встреча с режиссером стала самой неудачной за всю ее карьеру. Сам Станислав даже не вспомнил об этом инциденте, что, по мнению Дарьи, говорит о наличии множества подобных случаев в его жизни.
Обвинения вызвали бурную реакцию, но большинство коллег и друзей Говорухина поддержали его, заявив, что эти слова — ложь.
«Я работаю со Станиславом Сергеевичем довольно давно и знаю его внимательное и уважительное отношение к женщинам, отеческое и заботливое отношение к девушкам. Это может сказать любой, кто действительно знаком с великим режиссером и глубоко порядочным и мудрым человеком», — сказала депутат Ольга Казакова.
Последние годы жизни ГоворухинаПоследние годы жизни Станислава Говорухина были омрачены тяжёлой болезнью. У него был диагностирован рак, ему удалили лёгкое. Супруга возила его на лечение в Германию и Израиль, борясь за его жизнь до последнего. Но силы покидали режиссёра. Перед очередной госпитализацией он сказал жене: «Галя, отпусти меня, я ведь прожил замечательную жизнь».
14 июня 2018 года Станислав Говорухин скончался в санатории «Барвиха». Прощание прошло с размахом, достойным государственного деятеля: панихида в храме Христа Спасителя, воинские почести, присутствие Владимира Путина и спикера Госдумы. Похоронили режиссёра на престижном Новодевичьем кладбище, рядом с Олегом Табаковым и Леонидом Броневым.