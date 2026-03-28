«Стал предупреждением»: как живет 65-летний Антонио Бандерас после сердечного приступа

28 марта 2026, 13:19

Антонио Бандерас рассказал The Times о своей жизни после сердечного приступа

В 2017 году Антонио Бандерас пережил сердечный приступ, который кардинально изменил его жизнь. 58-летнему тогда актёру потребовалась срочная госпитализация из-за болей в груди во время тренировки. Этот случай стал для него «серьёзным предупреждением».





После случившегося звезда принял решение покинуть Голливуд и вернуться в родной город Малагу. 65-летний Бандерас в интервью The Times рассказал, что инцидент изменил его взгляды — он продал особняк в Великобритании и дом в США, а также избавился от частного самолёта.



Сейчас актёр сосредоточился на театральном искусстве, которое всегда считал своим истинным призванием. В Малаге он развивает некоммерческий театр Teatro del Soho, частично финансируя его из личных средств.





«Я вернулся туда, где родился, где мне нравится жить», — поделился Бандерас.