Достижения.рф

Звезда «Аноры» Юра Борисов с женой и детьми снялся для российского глянца

Юрий Борисов и Анна Шевчук (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юра Борисов, звезда оскароносной «Аноры», впервые позировал для глянца в полном семейном составе.



Вместе с женой Анной Шевчук и дочерьми Марфой и Акулиной актер появился на страницах журнала Prababoushka. На опубликованных кадрах семейство водит хоровод и занимается творчеством.

История любви супругов началась 11 лет назад в театральном училище. Имена девочкам выбирали с особым смыслом — старшую назвали в честь прабабушки, младшую — по святцам. Ранее коллега Борисова по «Щепке» признавалась, что на курсе его считали «талантливым дурачком», а его номинацию на премию Американской киноакадемии называли «угаром».

Перед этим Юра Борисов рассказал о семейном горе.

Читайте также:

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0