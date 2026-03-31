«Он хотя бы одно полезное дело сделал?»: Катя Гордон прокомментировала заявление Бони по поводу Милонова

31 марта 2026, 13:18

Гордон призвала Милонова отвечать за свои слова

Юрист Екатерина Гордон выступила с критикой в адрес депутата Государственной думы Виталия Милонова и осудила резкие высказываний в публичном пространстве. Свою позицию она озвучила в подкасте «Переговорка» для «Радио 1» и Propusk.tv.





Гордон прокомментировала слова телеведущей Виктории Бони в адрес Милонова. Экс-участница «Дома-2» усомнилась в его пользе как парламентария на фоне критики в адрес певицы Ольги Серябкиной.



«Мне интересно, он хотя бы одно полезное дело сделал или нет?» — заявила Боня.