«Случилось землетрясение»: Алферова о жизни после развода с Бероевым
Актриса Алферова рассказала о жизни после развода с Бероевым
Актриса Ксения Алфёрова поделилась размышлениями о сложном жизненном периоде, который ей удалось преодолеть спустя несколько лет. По информации Woman.ru, трудности в личной жизни были связаны с её коллегой по цеху Егором Бероевым.
По словам звезды, возвращение к привычной радости жизни стало возможным благодаря длительной внутренней работе. Она рассказала, что много времени посвятила духовным практикам, самоанализу и осмыслению происходящего.
«Случилось в моей жизни землетрясение, мне было совсем не до танцев. Меня как отрубило!» — вспоминает Алферова прошлое.
Недавно, как отметила знаменитость, произошёл переломный момент — она вновь почувствовала желание танцевать. Этот шаг Ксения воспринимает как символ восстановления и возвращения к полноценной жизни. Актриса подчеркнула, что пережитый опыт помог ей переосмыслить многое и напомнила, что, несмотря на трудности, жизнь продолжается.