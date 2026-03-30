Лерчек оказалась в центре скандала из-за поддельных документов из онкологической клиники
Юрист Гордон: Лерчек страдает от четвертой стадии рака с метастазами
Юрист и телеведущая Екатерина Гордон прокомментировала ситуацию с Валерией Чекалиной, которая проходит лечение от онкологии. В подкасте «Радио 1» журналист Propusk.tv Георгий Иващенко задал вопрос о том, почему Лерчек не показывает документы о своей болезни.
Гордон отметила, что девушка лечится в онкологическом центре имени Блохина.
«Поверьте мне, это одно из лучших лечебных учреждений в стране, и никто не будет заниматься пиаром», — подчеркнула юрист.
Она также добавила, что видела документы Лерчек и уверена в том, что стадия болезни не преувеличена.
«Я знаю девушек, близких к ней, которые помогают ей. У нее четвертая стадия с метастазами в легких и не только. Все, что говорит ее жених Луис, — правда», — сообщила Гордон.
Женщина отметила, что блогер испытывает сильные боли. Находясь под домашним арестом, девушка жаловалась на ухудшение здоровья. Правоохранители отклоняли её ходатайства о допуске к врачу. Юрист подтвердила, что продолжит помогать Лерчек в этой непростой ситуации.