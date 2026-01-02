От учебы в ГИТИСе до сцены и экрана: чем удивляет российская актриса Дарья Коныжева и почему опасается замужества?
Дарья Коныжева — выдающаяся и талантливая актриса, которая великолепно смотрится как на театральной сцене, так и на экране. Увидев её хотя бы раз, невозможно забыть. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность3 января 1998 года в Дмитрове на свет появились двойняшки Дарья и Софья Коныжевы. Их родители, Константин и Лариса, всегда поддерживали увлечения дочерей. Несмотря на то что девочки похожи, у каждой были свои интересы: одна тянулась к искусству, другая — к спорту.
Мама, выпускница ЯрГУ имени Павла Демидова, прекрасно играла на гитаре и занималась волейболом. Дарья с детства проявляла талант в музыке, закончила музыкальную школу по классу скрипки и участвовала в конкурсах. Она пела такие песни, как «Мне хочется тебе присниться» и «Моя Россия». Софья, получившая образование в МФТИ, добилась успехов в легкой атлетике под руководством тренера Сергея Курбатова.
В 2014 году Дарья, окончив гимназию «Дмитров», решила поступить на режиссерский факультет ГИТИСа. Звезда попала в мастерскую Олега Кудряшова, где училась вместе с внучкой Олега Янковского Елизаветой, певицей Мусей Тотибадзе и актером Арсением Сергеевым. На студенческих спектаклях Дарья показала себя с лучшей стороны. Она играла в постановках «Доктор» по Чехову, «Встречи. В пространстве расставаний», «Подросток» по Достоевскому и «Хрустальный мир».
Работа в театреПосле окончания ГИТИСа Дарья попала в труппу «Мастерской Петра Фоменко». Здесь ей доверили сыграть сестру главного героя в спектакле «Дар» по Набокову, который исследует отношения искусства и реальности. На сцене она приняла участие в таких постановках, как драма «Бесприданница», первая детская пьеса «Алиса в Зазеркалье», трагедия «Король Лир», комедия «Завещание Чарльза Адамса, или Дом семи повешенных» и незаконченная работа «Королевство кривых».
21 февраля 2021 года зрители увидели «Доктора Живаго», основанного на романе Бориса Пастернака. В этой постановке звезда сыграла сразу две роли: Надю Кологривову, подругу Лары, и Марину, дочь дворника Маркела.
В 2023 году она перевоплотилась в Изабеллу в спектакле «Двадцать третий», созданном по мотивам романа Эриха Марии Ремарка «Черный обелиск». В одном из интервью девушка поделилась, что ценит театральную работу за возможность дорабатывать свою роль. В этом проекте понимание своей героини пришло к ней лишь после нескольких показов.
Фильмы с Дарьей Коныжевой и успех в «Триггер-2»В 2015 году, когда знаменитость еще училась в театральном институте, она впервые попала на съемочную площадку и появилась в небольшом эпизоде сериала «Аргентина». 2020 год стал для нее особенно продуктивным. Она снялась в нескольких заметных работах. Фильм «Доктор Лиза» получил признание на фестивалях «Кинотавр», «Золотой орел», «Вече» и «Виват кино России!», «Триггер-2». Проект «Подольские курсанты» также завоевал призы на Международном фестивале военного кино имени Юрия Озерова и на киносмотре «Вече».
В 2021 году Дарья запомнилась зрителям благодаря роли скрипачки Туси (Наталии Черниковой) в драме «Седьмая симфония». Сюжет сосредоточен на подготовке ленинградского оркестра к исполнению произведения Дмитрия Шостаковича в условиях блокады. Ее героиня, юная Туся, влюблена в дирижера Карла Элиасберга и делает роковой поступок, донося на его жену. Девушке пришлось не только эмоционально вжиться в роль, но и вспомнить навыки игры на скрипке из музыкальной школы.
Фильмография
- 2015 — «Аргентина»;
- 2018 — «Моя звезда»;
- 2019 — «Француз»;
- 2019 — «Женская версия. Ваше время и стекло»;
- 2019 — «Перепутанные»;
- 2020 — «Псих»;
- 2020 — «Подольские курсанты»;
- 2020 — «Ни шагу назад-2. На линии фронта»;
- 2020 — «Королева»;
- 2020 — «Доктор Лиза»;
- 2021 — «Триггер-2»;
- 2021 — «Пара из будущего»;
- 2021 — «Портрет незнакомца»;
- 2021 — «Седьмая симфония»;
- 2022 — «Кунгур»;
- 2023 — «Праведник»;
- 2023 — «Свет»;
- 2024 — «Фрау»;
- 2024 — «Столыпин».
Личная жизнь КоныжевойСинеглазая красавица с веснушками (рост 167 см, вес 49 кг) радует своих подписчиков музыкальными экспериментами и частыми сменами образов. Фанаты восхищаются ее фотографиями из поездок и стильными нарядами. Актриса активно обновляет свои соцсети.
Дарья увлекается большим теннисом и шахматами, танцует в разных стилях, играет на гитаре и немного на фортепиано. Что касается личной жизни, она считает, что после замужества у нее появятся новые обязанности, и она не сможет быть свободной.
Дарья Коныжева сейчасЗнаменитость продолжает активно трудиться в театре и кино. В начале февраля 2024 года на экраны вышла драма «Свет». Фильм рассказывает историю Татьяны, работницы социальной службы, которая всю жизнь дарила свет другим, но вдруг осознает, что теряет свое собственное «свечение». Главную роль сыграла Елена Яковлева, а молодую Татьяну — Дарья.
Это не первый подобный опыт для актрисы. Ранее она уже работала в комедии «Пара из будущего», где вместе с Денисом Парамоновым воплотила на экране юные версии главных героев, которых сыграли Сергей Бурунов и Мария Аронова. Перед премьерой «Света» Дарья поделилась, что нашла много общего с юной Таней, и поэтому ей было легко войти в образ. Она отметила, что такие роли помогают ей стать лучше: «Эти персонажи отражают меня и заставляют задуматься о внутреннем мире».
Осенью вышел исторический сериал «Столыпин», где звезда сыграла русскую революционерку Надежду Терентьеву.