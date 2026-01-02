02 января 2026, 17:46

Дарья Коныжева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Дарья Коныжева — выдающаяся и талантливая актриса, которая великолепно смотрится как на театральной сцене, так и на экране. Увидев её хотя бы раз, невозможно забыть. О личной жизни и судьбе знаменитости читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Работа в театре Фильмы с Дарьей Коныжевой и успех в «Триггер-2» Фильмография Личная жизнь Коныжевой Дарья Коныжева сейчас

Детство и юность

Дарья Коныжева (Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков)

Работа в театре

Фильмы с Дарьей Коныжевой и успех в «Триггер-2»

Дарья Коныжева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фильмография

2015 — «Аргентина»;

2018 — «Моя звезда»;

2019 — «Француз»;

2019 — «Женская версия. Ваше время и стекло»;

2019 — «Перепутанные»;

2020 — «Псих»;

2020 — «Подольские курсанты»;

2020 — «Ни шагу назад-2. На линии фронта»;

2020 — «Королева»;

2020 — «Доктор Лиза»;

2021 — «Триггер-2»;

2021 — «Пара из будущего»;

2021 — «Портрет незнакомца»;

2021 — «Седьмая симфония»;

2022 — «Кунгур»;

﻿2023 — «Праведник»;

2023 — «Свет»;

2024 — «Фрау﻿»;

2024 — «Столыпин»﻿.

Личная жизнь Коныжевой

Дарья Коныжева сейчас