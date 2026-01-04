04 января 2026, 10:07

Заурбек Байцаев (фото: Instagram* @zaurbaytsaev)

Заурбек Байцаев, также известный как Заур Байцаев, относится к числу комиков, для которых КВН стал не просто студенческим увлечением, а отправной точкой всей карьеры. Уроженец Владикавказа прошёл путь от сцен университетских залов до федерального телевидения, став одним из узнаваемых актёров юмористических проектов ТНТ. Сегодня он продолжает активно выступать, участвует в интернет-шоу и остаётся востребованным артистом. О его биографии и личной жизни читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и образование КВН и первые успехи Заура Байцаева Байцаев на телевидении и в проекте «Однажды в России» Интернет-шоу и новые форматы Личная жизнь Заура Байцаева Заурбек Байцаев сегодня

Детство и образование

Заурбек Байцаев (фото: Instagram* @zaurbaytsaev)

КВН и первые успехи Заура Байцаева

Заурбек Байцаев (фото: Instagram* @zaurbaytsaev)

Байцаев на телевидении и в проекте «Однажды в России»

Интернет-шоу и новые форматы

Заурбек Байцаев (фото: Instagram* @zaurbaytsaev)

Личная жизнь Заура Байцаева

Заурбек Байцаев с дочерью (фото: Instagram* @zaurbaytsaev)

Заурбек Байцаев сегодня