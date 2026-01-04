Выучился на психолога, играет недалёких персонажей, но имеет огромный потенциал: как сейчас живёт звезда «Однажды в России» Заур Байцаев?
Заурбек Байцаев, также известный как Заур Байцаев, относится к числу комиков, для которых КВН стал не просто студенческим увлечением, а отправной точкой всей карьеры. Уроженец Владикавказа прошёл путь от сцен университетских залов до федерального телевидения, став одним из узнаваемых актёров юмористических проектов ТНТ. Сегодня он продолжает активно выступать, участвует в интернет-шоу и остаётся востребованным артистом. О его биографии и личной жизни читайте в материале «Радио 1».
Детство и образование
Будущий юморист родился 5 января 1983 года в Орджоникидзе — городе, который сегодня снова носит название Владикавказ. Здесь прошли его детство и юность. Заурбек посещал детский сад № 81, затем учился в школе № 17. В детстве он занимался борьбой, однако спортивная карьера его не привлекла.
После школы Байцаев поступил в Северо-Осетинский государственный университет, где изучал психологию и социологию. Учёба, впрочем, быстро отошла на второй план, поскольку большую часть времени он посвящал КВН. По воспоминаниям самого артиста, лекции часто проходили «на фоне», а идеи для шуток рождались прямо на занятиях, за последней партой.
Семья поначалу скептически относилась к его увлечению юмором. Мать мечтала видеть сына танцором, и некоторое время Заурбек действительно занимался хореографией, однако в итоге сделал выбор в пользу сцены и комедии. В те годы у него были волосы, но со временем бритая голова стала неотъемлемой частью его сценического образа.
КВН и первые успехи Заура Байцаева
Первой командой КВН, за которую выступал Байцаев, стали «Катастрофы недели». В 2004 году вместе с Заурбеком Зангиевым он вошёл в состав новообразованной сборной Владикавказа «Пирамида». Именно с неё начался его путь на большое телевидение.
Команда с ярко выраженным кавказским колоритом сначала дошла до финала Премьер-лиги, а затем с 2006 года закрепилась в Высшей лиге КВН. Байцаеву досталось амплуа простака, который постоянно переспрашивает и своей медлительностью выводит партнёров из себя. Сам он позже объяснял, что ему не приходилось играть образ — «достаточно было оставаться собой».
При этом за сценическим образом скрывался гораздо более многогранный артист. Байцаев писал шутки, работал редактором межрегиональной лиги КВН «Алания», а также выступал художественным руководителем молодых команд. «Пирамида» вошла в структуру Государственного театра КВН при профильном министерстве республики, и юмор для Заурбека стал официальной профессией.
Хотя команда так и не завоевала чемпионский титул, дважды остановившись в шаге от победы, зрительскую любовь и узнаваемость она получила в полном объёме — этого оказалось достаточно для продолжения карьеры вне КВН.
Байцаев на телевидении и в проекте «Однажды в России»
На телеканале ТНТ Байцаев оказался благодаря давнему товарищу по КВН Давиду Цаллаеву. В 2014 году тот пригласил его в новый скетч-проект «Однажды в России». Заурбек стал не только актёром, но и одним из авторов шоу, работая на одной площадке с Денисом Дороховым, Ольгой Картунковой, Екатериной Моргуновой и другими комиками.
Чаще всего ему доставались роли простоватых персонажей — в частности, недалёкого водителя мэра, образ которого традиционно исполнял Азамат Мусагалиев. Несмотря на ограниченность амплуа, Байцаев сумел сделать персонажей запоминающимися и органичными.
Интернет-шоу и новые форматы
Помимо постоянной работы в «Однажды в России», артист регулярно появлялся в других популярных проектах. Он был гостем программ «Студия СОЮЗ», «Где логика?», «Импровизация», где вместе с Михаилом Стогниенко разыгрывал миниатюры на темы опозданий, паранормальных явлений и первобытного быта.
В декабре 2020 года Байцаев принял участие в новогоднем выпуске ютьюб-шоу Ирины Чесноковой «Бар в большом городе», удивив зрителей остроумием и раскрепощённостью — качествами, которые не всегда раскрывались в его телевизионном образе. В 2021 году он стал гостем шоу «Что было дальше?». Выпуск с его участием был тепло принят аудиторией.
Тот же период оказался насыщенным и другими интернет-проектами: «Мне смешно», «Я себя знаю!» (совместно с Азаматом Мусагалиевым). Осенью 2022 года на ТНТ4 стартовало шоу «Это миниатюры», где Байцаев участвовал уже в качестве приглашённой звезды.
Накануне 2023 года он вместе с Филиппом Ворониным и Хетагом Хугаевым появился в проекте «Кринж стендап», построенном на намеренно неудачных текстах. Летом 2024-го артист принял участие в восьмом сезоне «Большого шоу» Азамата Мусагалиева, однако выбыл из проекта уже в начале третьего выпуска.
Личная жизнь Заура Байцаева
В личной жизни Заурбека Байцаева всё сложилось благополучно. В 2013 году он женился на Виктории и перевёз супругу в Москву. В 2016 году в семье родилась дочь Ева, которая стала главной гордостью артиста.
Байцаев делится семейными моментами в соцсетях, где поклонники узнают новости его жизни и творчества. Комик с юмором и теплотой говорит о будущем дочери, высказывая надежду, что однажды она добьётся больших спортивных успехов.
Заурбек Байцаев сегодня
5 января артист отметит 43-летие. Сегодня он продолжает активно работать, выступает на сцене и участвует в съёмках. В январе 2025 года Михаил Стогниенко опубликовал кадры со съёмок новогоднего тура «Однажды в России», где Байцаев вновь появился вместе с постоянными участниками проекта – Ольгой Картунковой, Екатериной Моргуновой и другими.
Заурбек Байцаев остаётся примером комика, который сумел пройти путь от регионального КВН до федерального телевидения, не потеряв связи с публикой и продолжая развиваться в новых форматах.