«Отмучался»: бывший участник «Дома-2» сделал заявление о смерти Паши Техника

19 июня 2025, 14:19

Глеб Жемчугов: Паша Техник после долгих лет зависимости отмучался

Глеб Жемчугов (Фото: Радио 1)

Звезда реалити-шоу «Дом-2» Глеб Жемчугов уже несколько лет живет в Крыму. За это время он сам успел пройти курс реабилитации от алкогольной, наркотической зависимости и стать сотрудником реабилитационного центра «За трезвый Крым». В подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1» Жемчугов высказался о смерти рэпера Паши Техника, скончавшегося в следствии долгой наркотической зависимости.





По его мнению, ажиотаж вокруг смерти рэпера и большое количество тех, кто пришел проводить Техника в последний путь, говорят о большой проблеме — наркомании среди молодежи.





«Паша вскрыл важную тему — все эти люди (которые пришли на похороны Паши Техника – прим.ред) находятся в зависимости, они разделяют его идеологию».

«Пусть задумаются все, кто был причастен, кто делал так, чтобы он был не в себе. В наших кругах принято говорить: «Отмучался». Больше сердца его близких не будут разрываться от того, что он так живет», — подытожил экс-участник «Дома-2».