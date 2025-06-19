Звезда «Дома-2» Глеб Жемчугов впервые рассказал об опыте партнерских родов с женой

19 июня 2025, 13:00

Экс-участник «Дома-2» Глеб Жемчугов: мужчина должен присутствовать на родах

Глеб Жемчугов (Фото: Радио 1)

Экс-участник телепроекта «Дом-2» Глеб Жемчугов несколько месяцев назад вновь стал отцом. В подкасте Георгия Иващенко «Переговорка» на «Радио 1» он рассказал, что присутствовал на родах вместе с женой.







«Роды длились 20 часов. Я вообще не понимаю, когда мужчин оградили от этого процесса. Я считаю, что каждый муж должен быть в этот момент рядом с супругой и увидеть, как рождается ребенок. Там кроется весь смысл бытия. Мать, чтобы ребенок появился на свет, испытывает колоссальную боль, но именно так появляется жизнь. Это удивительный процесс», — считает Жемчугов.