Жена Никиты Преснякова блеснула фигурой в бикини в Малибу

Алена Краснова покорила поклонников фигурой в бикини на пляже в Малибу
Алена Краснова ( Фото: Instagram*: @alenaakrasnova )

Алена Краснова, жена Никиты Преснякова и невестка Кристины Орбакайте, продемонстрировала свою стройную фигуру в бикини на пляже в Малибу.



Снимки, опубликованные в ее соцсети, вызвали восторг у подписчиков. Сама Кристина Орбакайте также оценила фотографии, оставив комментарий «Вау».

Пара, знакомая с детства, поженилась в 2017 году и сейчас проживает в США.

Алена Краснова ( Фото: Instagram*: @alenaakrasnova )

​*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).

Виктория Иванченко

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