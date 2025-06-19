Жена Никиты Преснякова блеснула фигурой в бикини в Малибу
Алена Краснова покорила поклонников фигурой в бикини на пляже в Малибу
Алена Краснова, жена Никиты Преснякова и невестка Кристины Орбакайте, продемонстрировала свою стройную фигуру в бикини на пляже в Малибу.
Снимки, опубликованные в ее соцсети, вызвали восторг у подписчиков. Сама Кристина Орбакайте также оценила фотографии, оставив комментарий «Вау».
Пара, знакомая с детства, поженилась в 2017 году и сейчас проживает в США.
*Instagram (запрещенная в РФ соцсеть компании Meta).
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