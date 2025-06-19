Жена Никиты Преснякова блеснула фигурой в бикини в Малибу

19 июня 2025, 13:37

Алена Краснова покорила поклонников фигурой в бикини на пляже в Малибу

Алена Краснова ( Фото: Instagram*: @alenaakrasnova )

Алена Краснова, жена Никиты Преснякова и невестка Кристины Орбакайте, продемонстрировала свою стройную фигуру в бикини на пляже в Малибу.