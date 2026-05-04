Отношение к Пугачевой, внебрачные дети и измены: жизнь и творчество звезды «Кавказского пленника» Юрия Назарова. Что известно о его здоровье?
На счету Юрия Назарова — более 300 ролей в кино. Для старшего поколения он навсегда останется актёром из фильмов «Кавказский пленник», «Андрей Рублёв» и других культовых лент. 5 мая артисту исполняется 89 лет. О его биографии, личной жизни и том, как живет сегодня, расскажет «Радио 1».
Биография Юрия Назарова: детство и юностьЮрий Назаров родился 5 мая 1937 года в Новосибирске. Его отец мечтал о сцене и, имея диплом инженера, всё-таки стал солистом театра оперы и балета. Но счастье длилось недолго — когда Юре было 12 лет, отец скончался от опухоли мозга. Маме пришлось одной воспитывать двоих сыновей: Юрия и его младшего брата Бориса, который родился в годы войны.
Тягу к театру Назаров унаследовал от отца. Уже в детстве он обожал спектакли и кино. Друг Виктор Лихоносов помог ему подготовиться к поступлению в Москву. Юрий с первого раза попал в Щукинское училище, а Лихоносов поступил в Литературный институт.
На курсе Назаров учился с Василием Лановым и Михаилом Державиным. Тогда лекции вели не только профессиональные педагоги, но и фронтовики — эта тема особенно запала Юрию в душу: первую свою театральную роль он сыграл в постановке «Как закалялась сталь». Однако неожиданно Назаров бросает учёбу и отправляется в Казахстан осваивать целину. Позже он признавался: был слишком юным для острохарактерных ролей и хотел понять настоящую жизнь. После короткой, но бурной сельскохозяйственной карьеры, Юрий вернулся к театру.
Начало карьерыПосле окончания Щукинского училища Юрий Назаров попал в «Ленком», но три года там оставался без ролей, а затем его сократили. Он перешёл в Театр-студию киноактёра, где работал рядом с Людмилой Зайцевой и Валентиной Теличкиной. Настоящим прорывом стала роль в спектакле «На дне». Режиссёры, увидев Назарова с бородой, создали постановку именно под него. Но настоящее признание пришло вместе с кино.
Лучшие фильмы с Юрием НазаровымПервое появление Назарова в кино было эпизодическим — в массовке фильма «Испытание верности» Ивана Пырьева. Первая серьёзная роль досталась ему в драме «Последние залпы». Настоящий успех пришёл с «Андреем Рублёвым» Тарковского. Юрий Назаров сыграл сразу две роли в картине, которая вошла в золотой фонд мирового кинематографа. В 80-х актёр снялся в известных фильмах: мелодраме «Давай поженимся» с Маргаритой Тереховой и скандальной драме «Маленькая Вера».
О работе с Тереховой Назаров вспоминал с уважением, отмечая её выдающийся талант, хоть и непростой характер.
«Когда я говорил коллегам, что моя партнёрша Терехова, они выражали мне соболезнования, потому что и спорить с ней нельзя, и подчиняться очень непросто. Например, когда она требовала, чтобы я совершил нечто такое, что оправдало бы её "неправильное" отношение к моему герою Суворину, тут я уже, закусив удила, стоял до последнего, свою линию нужно было держать, ведь к персонажу я относился крайне почтительно. Но я считаю, что мне жутко повезло. Она актриса экстра-класса, кем бы она ни была, хоть Миледи, хоть Еленой. Не припомню, чтобы у неё что-то не получалось. У меня не хватает слов удивления, преклонения, восхищения перед ней», — рассказывал артист в беседе со «СтарХитом».В 90-е годы Назаров не пропал: он продолжал активно сниматься в кино и сериалах, включая «Осенний детектив» и «Сталинград». Сегодня зрители знают его по роли Степана Ильича в популярном сериале ТНТ «Полярный». В 2022 году он появился в фильмах «Мятный пряник» и «Временная связь. Альманах».
Личная жизнь Юрия НазароваЮрий Назаров был дважды женат. Первый брак распался спустя две недели, и сам актёр не любит его вспоминать. Зато история любви со второй женой, Татьяной Кудрявцевой, получилась куда интереснее. Она работала концертмейстером в «Ленкоме». В браке родились трое детей: Татьяна, Василиса и Владимир.
«А я ведь его, балбеса такого, после измен из дома выгнала. Потом подружки донесли, что он на Киевском вокзале ночует — прямо в зале ожидания на лавочке. Ну мне жалко его стало — разрешила вернуться. И он и вернулся. Да, обещал больше меня не обижать», — вспоминала жена.Сам Юрий признавался, что жил между двумя семьями — у него также есть две дочери от художницы Татьяны Разумовской: Варвара и Марфа. Старшая дочь живёт в Нидерландах и работает судебным переводчиком, младшая стала театральным режиссёром. Назаров не скрывает, что не все его дети рождены в законном браке, но подчёркивает: он помогал им всем.
«Муж удочерил своих внебрачных детей, чтобы и они носили его фамилию. Мне многое пришлось выдержать, когда обо всём узнала. Не знаю, может быть, дама была уверена, что Назаров на ней женится. Но этого так и не случилось. А я нашла в себе силы простить мужа. Поняла, что его надо принимать таким, какой есть», — признавалась жена актёра.Также в 90-х вокруг Назарова ходили слухи о романе с певицей Людмилой Мальцевой, которые он опровергал.
Скандалы Юрия НазароваВ 2022 году Назаров обвинил Владимира Машкова в домогательствах к своей дочери Татьяне. Эта история вызвала широкий общественный резонанс.
«Тут ещё хуже, чем убивал и насиловал… паскуднее насилования. Врал, завлекал своим положением. Да ну пошёл он! Противно мне!» — говорил актер.Также он активно критикует известных артистов, покинувших Россию после 2022 года. Певицу Аллу Пугачёву актёр назвал «никому не нужной» и заявил, что спокойно переживёт её отсутствие. Назаров считает, что необходимо возвращать коммунистические идеи и жёстко бороться с предателями Родины.
Здоровье Юрия НазароваВ молодости Назаров получил тяжёлую травму позвоночника в результате аварии. Он провёл полтора года в постели, но благодаря заботе жены полностью восстановился. В 2020 году актёр переболел коронавирусом, но его удалось спасти. Сегодня он чувствует себя относительно хорошо, хотя признаётся: на здоровье особо внимания не обращает.
Юрий Назаров сейчасЮрий Назаров проживает в Москве. Он продолжает творческую деятельность, несмотря на почтенный возраст, и периодически снимается в кино.
В 2023 году Назаров снялся в сериале «Арбатские тайны» и третьем сезоне «Полярного». Сейчас актёр уделяет много внимания политическим темам, часто высказываясь в поддержку российских традиционных ценностей и критикуя западные влияния. Кроме того, Назаров рассказал о своей пенсии — 60 тысяч рублей. Из них 30 тысяч — государственная выплата, а ещё 30 — доплата от мэра Москвы Сергея Собянина.
В феврале 2026 года в СМИ появилась информация о том, что у актера была обнаружена опухоль и ему потребовалась операция. Сам Юрий Владимирович сохраняет оптимизм и бодрость духа.