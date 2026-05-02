«Ждут расставания»: Бородина ответила хейтерам
Телеведущая Ксения Бородина в очередной раз публично поддержала своего супруга Николая Сердюкова, отреагировав на волну обсуждений в интернете.
По её словам, пользователи соцсетей всё чаще переходят границы, позволяя себе обсуждать личную жизнь пары, их финансы и даже строить прогнозы о возможном расставании.
Бородина подчеркнула, что многие комментаторы делают выводы, не зная реальной ситуации, и тем самым обесценивают их поступки и отношения. Особое возмущение у неё вызывает внимание к материальной стороне жизни семьи — доходам, расходам и образу жизни.
Телеведущая дала понять, что не намерена оставлять подобные высказывания без ответа. Она уверена: в случае давления или попыток задеть их семью, рядом всегда окажутся близкие люди, готовые поддержать и защитить.
