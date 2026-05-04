Алкоголь чуть не угробил карьеру Тома Холланда
Британский актер Том Холланд, известный по роли Человека-паука, признался, что алкогольная зависимость сильно препятствовала его карьере. Подробностями он поделился в интервью американской газете USA Today.
Том отметил, что жизнь актера на большой сцене сама по себе является источником сильного стресса, а выпивка только усугубляла ситуацию. Он попробовал «Сухой январь» 2022 года как эксперимент на месяц, но быстро понял, что спиртное стало слишком неотъемлемой частью его жизни и начало серьезно мешать профессиональной деятельности.
Актер окончательно отказался от алкоголя в январе 2022 года, осознав, что зависимость мешает ему достигать целей и быть тем, кем он хочет. Он добавил, что после избавления от зависимости сразу стал чувствовать себя настоящим, просыпаться бодрым и с ясной головой, а также обрел уверенность в себе как в личности. Сейчас у Холланда есть собственный бренд безалкогольного пива.
