Отношения с Авериным, насилие со стороны мужа и ревность в семье: звезде «Склифосовского» Анне Якуниной 56 лет, как живет актриса
Анна Якунина — российская актриса театра и кино, а также народная артистка Российской Федерации. После выхода сериала «Склифосовский» ее узнала и полюбила вся страна. 9 октября актрисе исполняется 56 лет. О том, как складывалась её жизнь и творческий путь, расскажет «Радио 1».
Детство и семья Анны ЯкунинойАнна Якунина родилась 9 октября 1968 года в Москве в семье, где театральная сцена была частью повседневной жизни. Отец, Александр Якунин, окончил ГИТИС и работал в театре Моссовета. Мать, Ольга Великанова, была режиссёром театра Станиславского.
Родители расстались вскоре после рождения дочери, и воспитанием Анны занялась бабушка — актриса Елена Дмитриевна, служившая в Театре на Малой Бронной. Она часто брала внучку на репетиции, и девочка с детства впитывала атмосферу закулисья. Уже тогда Анна выходила на сцену — в спектаклях «Женитьба Фигаро» и «Покровские ворота», где впервые почувствовала вкус сцены.
В доме Якуниной часто бывали артисты, музыканты, поэты, художники — творческая среда определила её судьбу. Девочка твёрдо решила стать актрисой, хотя родные мечтали видеть её балериной.
Первые шаги к сцене: театральная карьера Анны ЯкунинойС раннего возраста Анна занималась в балетной студии, а после восьмого класса решила поступать в хореографическое училище. Однако, несмотря на подготовку, не прошла конкурс — члены жюри отметили её яркий темперамент и посоветовали попробовать себя в театральном вузе.
Мама настояла на продолжении балетного пути, и Анна отправилась в Ленинград, где поступила в местное хореографическое училище. Проучившись четыре года, она поняла, что сцена манит сильнее станка, и она вернулась в Москву: поступила в школу-студию при ансамбле Игоря Моисеева, а затем — в ГИТИС на актёрский факультет, где окончательно определилась с профессией.
После выпуска Якунина начала работать в театре «Сатирикон», а позже перешла в легендарный «Ленком», где служит и по сей день. На сцене она сыграла десятки ролей — от классических до современных, зарекомендовав себя как артистку с мощной энергетикой и искренней подачей.
Начало кинокарьеры Анны ЯкунинойТворческий путь актрисы начался в начале 2000-х. Первые роли Анны Якуниной пришлись на сериалы и телевизионные проекты. В 2003 году она дебютировала в криминальной драме «Огнеборцы», где исполнила эпизодическую роль. Уже через год актрису можно было увидеть в популярном детективном сериале «Виола Тараканова. В мире преступных страстей».
В 2005 году она снялась в музыкальной комедии Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый-2», где сыграла солистку ансамбля «Звёздная пара». Позже в фильмографии Якуниной появились роли в таких проектах, как проектах: «Личная жизнь доктора Селивановой», «Приключения солдата Ивана Чонкина», «Адвокат 5», «Земский доктор» и других популярных телевизионных лентах.
В 2010-е годы актриса активно работала в крупных сериалах — «Два отца и два сына» с Дмитрием Нагиевым, «Напарницы», «Василиса», «Жемчуга», «Позднее раскаяние», «Девочки не сдаются».
Особое место в карьере занял мини-сериал «Зинка-москвичка», где Якунина сыграла вместе с дочерью Марией Свирид. Среди недавних работ — «Мама Маша», «Ивановы-Ивановы», «Невеста комдива» и историческая комедия «Поезд идет на восток, или Как я шпиона ловил».
Успех в сериале «Склифосовский»Настоящая известность пришла к Анне Якуниной после участия в популярном медицинском сериале «Склифосовский», премьера которого состоялась в 2012 году. Актриса воплотила образ регистратора Нины Дубровской, полюбившейся зрителям за естественность и человечность.
Готовясь к роли, актриса наблюдала за работой настоящих сотрудников медицинских учреждений, стремясь точно передать интонации и манеры. С каждым новым сезоном Якунина продолжала раскрывать характер своей героини. В 7-м сезоне «Склифосовского» Нина Дубровская стала матерью во второй раз, а в последующих сезонах зрители наблюдали за изменениями в её судьбе и профессиональной жизни.
В 10-м юбилейном сезоне сериала, вышедшем в январе 2023 года, героиня Якуниной сменила должность — оставила регистратуру и перешла в операционное отделение в качестве медсестры. По словам актрисы, адаптация к новому образу далась ей легко: требовалось лишь освоить медицинские термины.
Личная жизнь Анны ЯкунинойСвою первую любовь Анна встретила ещё в студенческие годы. Её избранником стал однокурсник Сергей Стегайлов. Молодые поженились, и вскоре на свет появилась дочь Анастасия. Но семейная жизнь оказалась сложной. Муж полностью погрузился в работу, оставив заботы о доме и ребёнке на Анну.
Она совмещала материнство, учёбу и подработки, что выматывало физически и эмоционально. Постепенно отношения начали разрушаться: ссоры становились все чаще, а в один момент — дошло до рукоприкладства. После этого Анна забрала дочь и ушла от мужа.
Спустя время актриса встретила Сергея Свирида, инженера-энергетика, далёкого от театрального мира. Он был постоянным зрителем спектаклей с её участием, и их общение постепенно переросло в тёплые отношения. Сергей оказался человеком надёжным, внимательным и тактичным — тем, кого Анна долго ждала.
Они поженились, и у пары родилась дочь Мария. Этот брак оказался крепким: супруги вместе уже более 25 лет. Анна признаётся, что муж до сих пор ревнует её к партнёрам по сцене, но семейное чувство юмора помогает избегать конфликтов.
Отношения Анны Якуниной с Максимом АверинымСлухи о возможном романе появились после сериала «Склифосовский», где их герои были особенно близки. На самом деле артисты знакомы уже более 25 лет. Артисты не раз отмечали, что между ними только дружба.
Якунина и Аверин действительно часто работают вместе. Они вместе играли в спектакле «Там же, тогда же», с которым гастролировали по городам России и Европы. Постановка вошла в лонг-лист международной премии «Звезда театрала».
Также актёры выходили на сцену в спектакле «Монолог женщины», режиссёром которого выступил Максим Аверин. Кроме того, Анна участвовала и в постановке «Лев зимой», где её партнёром по сцене вновь был Аверин.
Анна Якунина сегодняНесколько лет назад актрисе пришлось перенести операцию по удалению аппендицита. Благодаря своевременной помощи врачей восстановление прошло успешно, и Анна не раз выражала благодарность медикам за профессионализм и поддержку.
Сегодня обе дочери актрисы выросли и нашли своё призвание. Анастасия работает дизайнером, а Мария поступила во ВГИК, играет в театре и уже снимается в кино. В 2021 году Анна стала бабушкой — у неё родился внук Данила.
Актриса признаётся, что не может проводить с ним столько времени, сколько хотелось бы: съёмки и репетиции занимают большую часть её графика. Тем не менее она находит радость в работе, ведь профессия остаётся её главным вдохновением.
Свободное время Анна проводит в загородном доме, куда вложила немало сил и средств. Она активно следит за физической формой, занимается спортом и старается жить в гармонии с собой.