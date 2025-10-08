Блогерша Айза рассказала, почему оформила завещание в молодом возрасте

08 октября 2025, 17:02

Айза-Лилуна Ай (Фото: РИА Новости/Айза-Лилуна Ай)

Популярная блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что составила нотариальное распоряжение своим имуществом ещё семь лет назад. Звезда в интервью изданию «Абзац» призналась, что поддерживает тренд на оформление завещания в молодом возрасте.





Ранее телеведущая Ида Галич призналась в эфире одного из шоу, что уже составила завещание. Документ был подготовлен ещё до рождения её второго ребёнка, поэтому в нём указан только первый сын.





«Я согласна с трендом на составление завещания в молодом возрасте. Я его написала еще семь лет назад. Сейчас добавляю туда разные пункты по мере появления новых проектов или недвижимости», — рассказала Айза.