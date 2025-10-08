Иосиф Пригожин о Пугачевой: «Она — не про страну, она — про себя»
Иосиф Пригожин заявил, что в российском шоу-бизнесе была «дедовщина» Пугачевой
Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алла Пугачева была абсолютным диктатором в отечественном шоу-бизнесе. Такое мнение он выразил в интервью блогерше Наташе Гасанхановой.
Пригожин признал талант и вклад артистки, но усомнился в ее порядочности. По его словам, «дедовщина» Пугачевой в музыкальной индустрии – это не миф.
«Она сделала «Рождественские встречи» с целью, чтобы все звезды вокруг работали на нее. Это не дорога молодым! Это дорога себе! Увековечивание себя. И рассказывать мне, как менеджеру, уже опытному, про то, что это дорога молодым – чушь собачья!» — высказался продюсер.Он также отметил, что Примадонна препятствовала участию певицы Валерии в различных проектах. При этом шоумен подчеркнул, что не питает личных обид к артистке, но считает, что она всегда действовала в собственных интересах, а не в интересах страны.