Иосиф Пригожин о Пугачевой: «Она — не про страну, она — про себя»

08 октября 2025, 12:19

Иосиф Пригожин заявил, что в российском шоу-бизнесе была «дедовщина» Пугачевой

Иосиф Пригожин (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что певица Алла Пугачева была абсолютным диктатором в отечественном шоу-бизнесе. Такое мнение он выразил в интервью блогерше Наташе Гасанхановой.





Пригожин признал талант и вклад артистки, но усомнился в ее порядочности. По его словам, «дедовщина» Пугачевой в музыкальной индустрии – это не миф.

«Она сделала «Рождественские встречи» с целью, чтобы все звезды вокруг работали на нее. Это не дорога молодым! Это дорога себе! Увековечивание себя. И рассказывать мне, как менеджеру, уже опытному, про то, что это дорога молодым – чушь собачья!» — высказался продюсер.