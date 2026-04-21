«Папа или дедушка»: чем Виталине Цымбалюк не угодила молодая жена Егора Бероева и какие «нелепые» кадры его фанаты назвали позором семьи
Егор Бероев — один из самых закрытых и уважаемых актёров российского кино. В последние годы он редко давал интервью и не афишировал личную жизнь. Однако недавно вокруг него вновь разгорелись споры. Одни обсуждают его брак с 21-летней балериной Анной Панкратовой, другие недоумевают: почему скрытный артист вдруг стал так откровенен на публике? О том, что произошло и при чём здесь бывшая жена Армена Джигарханяна, читайте в материале «Радио 1».
Бывшая жена Джигарханяна о разнице в возрасте и странном поведении актёраКому, как не Виталине Цымбалюк-Романовской, лучше других понимать пары с огромной разницей в возрасте. Её собственный союз с Джигарханяном тоже постоянно обсуждали и критиковали. По словам Виталины, в 27-летней разнице между мужем и женой нет ничего необычного.
«Это всегда было. Каждый человек сам строит свою жизнь и демонстрирует свои качества, профессиональные достижения. Интерес к личной жизни я не понимаю категорически», — поделилась в интервью Teleprogramm.org Виталина Цымбалюк-Романовская.
Но Виталину заинтересовало другое: почему 48-летний Бероев, который всегда прятал личную жизнь за семью замками, вдруг стал появляться на публике чаще, чем когда-либо. Это не могло остаться незамеченным. Раньше актёр почти не выходил в свет с женой, актрисой Ксенией Алфёровой: она оставалась за кадром, светские мероприятия проходили без неё. Теперь же всё иначе, молодая супруга сопровождает его везде. Вместо редких семейных снимков в закрытом профиле — соцсети, полные их совместных фото, публичные выходы на премьеры и откровенные проявления чувств.
«Это очень странно — взрослому человеку так самоутверждаться. Не знаю, зачем он выкладывает. Это его личное дело», — прокомментировала пианистка.Виталина затронула самую суть. В самом деле, зачем телеведущему, который десятилетиями прятал семью от чужих глаз, вдруг понадобилось выставлять молодую жену напоказ? Реакция публики не заставила себя ждать; как всегда, мнения разделились.
Как фанаты отреагировали на перемены в актёре
Публика не скрывает эмоций. Многие вспоминают первый брак Бероева — с актрисой Ксенией Алфёровой. Они прожили вместе больше двадцати лет, у них есть дочь Евдокия. Их брак выглядел естественным и вызывал искреннюю симпатию. Всё чаще комментарии разочарованных поклонников появляются под постами Бероева в Инстаграм*.
«Думаешь, твоя жена не молода стала, а сам ты перед 20-летней такой же?»;«Молодой девушке нужен ровесник, а не папа или дедушка», — возмущаются поклонники.Многие, кто следит за карьерой Бероева не первый год, с иронией отмечают:
«Был образцом скромности, а стал блогером с молодой женой. Где прежний артист? Загадка».
Как публичные демонстрации счастья связаны с внутренней тревогой
Психологи отмечают: когда человек делает серьёзный жизненный выбор, который вызывает осуждение, он часто пытается доказать окружающим его правильность. Публичные демонстрации счастья — это способ сказать:
«Смотрите, нам хорошо».Однако эксперты уточняют: если человек годами прятал личную жизнь, а потом вдруг стал её выставлять напоказ, за этим может стоять тревога. Он как будто пытается доказать самому себе:
«Я всё правильно сделал».
Как Ксения Алфёрова отреагировала на развод и новую жизнь бывшего мужаПока одни строят догадки, а другие возмущаются, Ксения Алфёрова — бывшая жена Бероева и мать его дочери — предпочитает хранить молчание. Лишь однажды она нарушила его в интервью с Лаурой Джугелией, философски заметив:
«Ты должен это принять, отпустить и молиться».
Ни обиды, ни злости в её словах нет. Только тихая мудрость женщины, которая пережила развод и нашла в себе силы жить дальше.
«Вот это настоящая женщина! Сколько достоинства», — пишут поклонники Алфёровой в соцсетях.