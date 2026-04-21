Долг Игоря Петренко по алиментам снова всплыл
Задолженность актера Игоря Петренко по алиментам заметно сократилась. Судебные приставы взыскали с него более 875 тысяч рублей, но за артистом еще числится свыше 379 тысяч. Об этом пишет РИА Новости.
В 2024-м сумма превышала 9,2 миллиона. Весной 2025-го она снизилась примерно до 1,3 миллиона вместе с исполнительскими сборами и другими начислениями. На 20 апреля в производстве фигурирует соглашение об уплате алиментов от декабря 2015-го. Его оформили у нотариуса, а дело открыли в мае 2022-го. По этому эпизоду приставы требуют более 140 тысяч рублей «задолженности по ИД», 225 тысяч сбора и 715 рублей расходов.
Отдельной строкой идет еще один долг на 10 тысяч рублей по исполнительному документу. К нему добавили 1 тысячу сбора. Эта история связана со штрафом за парковку. Суд удвоил сумму из-за просрочки. 17 апреля 2026 года приставы открыли еще два дела. Общий размер сборов по ним составил 2 тысячи рублей. Игорь Петренко трижды вступал в брак. От союза с актрисой Екатериной Климовой у него растут двое сыновей.
