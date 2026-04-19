Достижения.рф

Судебный конфликт и давление в Голливуде: Блейк Лайвли может покинуть США

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, по данным источников, обсуждают возможный переезд в Великобританию на фоне продолжающегося напряжённого судебного конфликта. Об этом сообщает Page Six.



Поводом для таких разговоров, как сообщается, стал затянувшийся спор Лайвли с режиссёром Джастином Бальдони. Источники утверждают, что ситуация вокруг актрисы повлияла на её положение в Голливуде, где часть индустрии предпочитает дистанцироваться от конфликта.

Дополнительным фактором называют личные и профессиональные связи Рейнольдса с Великобританией. В частности, он активно участвует в развитии валлийского футбольного клуба Wrexham AFC, что, по словам инсайдеров, делает возможный переезд семьи более вероятным сценарием.

*принадлежит Meta, запрещённой в России
Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0