Женские роли и тайная личная жизнь: творческий путь звезды сериала «Зайцев +1» Павла Кабанова. Где он сейчас?
Павел Михайлович Кабанов — российский актер театра, кино и дубляжа, участник КВН, телеведущий, шоумен и пародист. Он получил широкую известность благодаря ярким образам в юмористических телепроектах и способности к перевоплощению. Особую популярность артисту принесла роль Клары Захаровны в комедийном сериале «33 квадратных метра», который вышел на экраны в конце 1990-х годов. 21 апреля Кабанову исполняется 62 года. О его биографии, творческом пути и личной жизни — в материале «Радио 1».
Биография Павла Кабанова: детство и образованиеПавел Кабанов родился в апреле 1964 года в украинском Дзержинске. Семья не имела отношения к искусству: родители занимались тяжелым трудом, связанным с горнодобывающей отраслью. Окружение не предполагало творческой карьеры, однако у будущего артиста постепенно формировался интерес к сцене.
После окончания школы Кабанов выбрал практичную профессию и поступил в Московский горный институт. Он планировал продолжить семейную традицию и стать инженером-горняком. Службу в армии ему заменила военная кафедра вуза, однако он успел примерить военную форму, о чем свидетельствуют архивные фотографии.
КВН и первые шаги на сценеВо время учебы Павел Кабанов увлекся игрой в КВН. Он вошел в состав команды «Магма», где выступал вместе с Сергеем Белоголовцевым. Коллектив достиг значительных результатов: в 1990 и 1991 годах команда дошла до четвертьфинала, а в 1994 году стала полуфиналистом Высшей лиги, уступив место в финале команде Харьковского авиационного института.
Именно на сцене КВН Кабанов осознал, что хочет связать жизнь с актерским мастерством. Возможность смешить зрителей и создавать разные образы определила его дальнейший путь.
Работа на шахте и возвращение в МосквуПосле получения диплома Павел Кабанов вернулся домой и устроился работать на угольную шахту «Северная». Однако уже через год он отказался от этой деятельности. Столичная жизнь вновь привлекла его, и он принял решение вернуться в Москву.
Некоторое время Кабанов работал в строительном управлении и жил в общежитии. Он занимался прокладкой канализационных шахт, что частично соответствовало его профессиональному образованию. Переломным моментом стало знакомство с телеведущим и продюсером Александром Акоповым, который предложил ему попробовать себя в роли артиста.
Телевидение и юмористические проектыТворческая карьера Павла Кабанова началась в 1990-е годы, когда многие актеры искали новые форматы работы. Он получил приглашение в юмористическую передачу «Раз в неделю», где также участвовали его коллеги по КВН. Уже на старте он сумел выделиться среди участников.
В дальнейшем Кабанов стал постоянным участником популярных телепроектов, среди которых «12 копеек», «Назло рекордам!» и «О.С.П.-студия». Последняя программа отличалась тонким юмором и импровизацией. В рамках проекта актер создал множество запоминающихся образов, включая «нового русского», «манагера по колготкам» Воху Дундаря и интеллигента-неудачника.
Параллельно артист развивал навыки пародиста. Он перевоплощался в известных представителей шоу-бизнеса, включая Владимира Воленко, Филиппа Киркорова, Павла Лобкова, Александра Гордона и певца Шуру.
«33 квадратных метра» и всенародная популярностьОдним из ключевых проектов в карьере Кабанова стала пародия на телевизионные сериалы под названием «33 квадратных метра». Именно здесь зрители впервые увидели образ Клары Захаровны — колоритной тещи, сыгранной актером.
Героиня быстро стала популярной и принесла Кабанову всероссийскую известность. Его начали узнавать на улице даже без сценического грима. Еще одним заметным персонажем стал милиционер Мигро.
Женские роли заняли особое место в творчестве артиста. Он отмечал, что работа над такими образами требует глубокого погружения и дает широкие возможности для актерской игры.
Образ Клары Захаровны вышел за рамки телепроекта и появился в рекламных кампаниях, включая рекламу сети магазинов «Дикси». Пик популярности проекта пришелся на 1998 год. Сериал «33 квадратных метра» оставался в числе востребованных программ на протяжении восьми лет, сохраняя высокие рейтинги даже спустя время.
Поиск новых форматов и проекты после успехаПосле завершения «О.С.П.-студии» Павел Кабанов продолжил развивать карьеру. Он воспринимал окончание проекта как стимул к поиску новых творческих решений.
С участием артиста вышел сериал-комикс «Супер-пупер», однако многие последующие проекты не получили долгосрочного успеха. Тем не менее Кабанов активно использовал свой пародийный талант и характерный стиль речи, сформированный в юности.
О периоде 1990-х годов артист подробно рассказал в программе «Святые 90-е с Андреем Вульфом», где поделился воспоминаниями о начале карьеры, розыгрышах и работе с коллегами. Он также затронул тему завершения «О.С.П.-студии», отметив, что часть участников проекта продолжила сотрудничество с Александром Цекало, тогда как другие узнали о прекращении участия по телефону.
Театр и работа в дубляжеПомимо телевидения, Павел Кабанов активно работал в театре и сфере дубляжа. В сложные периоды он брался за различные проекты, включая озвучивание анимационных фильмов.
В дубляже мультфильма «Гроза муравьев» артист работал вместе с Николаем Фоменко, Георгием Дроновым и Еленой Бирюковой. Для озвучивания он использовал образ Клары Захаровны, адаптировав его под персонажа. Процесс записи занял около 15 минут.
Кабанов сотрудничает с антрепризными театрами. Среди его работ — спектакль «Здравствуйте, я ваша теща!», где он исполнил главную роль. Изначально артист сомневался в участии, однако согласился благодаря поддержке труппы.
Также он участвовал в постановке «Следствие ведут дураки», репетиции которой заняли три месяца. Спектакль показывали на сцене Московского мюзик-холла. В 2022 году зрители увидели новые работы с участием Кабанова: «Следствие ведут дураки, или Над пропастью в подтяжках» и «Неугомонная авантюристка». О профессиональных событиях артист сообщает в социальных сетях, публикуя ключевые новости.
Павел Кабанов в киноФильмография Павла Кабанова включает более десяти проектов. В 2010 году после пятилетнего перерыва он появился в четвертом сезоне сериала «Кодекс чести», где исполнил роль начальника охраны Феликса Железного.
В 2011 году актер снялся в проектах «Закон и порядок: Преступный умысел-4» и «Поединки», где сыграл в окружении известных артистов, включая Юлию Галкину, Людмилу Чурсину, Александра Олешко и Евгения Стычкина.
В том же году Кабанов появился в комедийном сериале «Зайцев +1», исполнив роль Олега — отца главного героя. Позднее он сыграл кинорежиссера в ситкоме «Студия 17» (2013) и принял участие во втором сезоне «Семейного бизнеса».
В 2016 году артист появился в сериале «Военный фитнес» в роли врача. Его пародийный талант также позволил ему принять участие в проекте «Беловодье. Тайна затерянной страны».
Параллельно с актерской деятельностью Кабанов занимался организацией корпоративных мероприятий в Москве. В полнометражном кино он появился в комедии «Папа закодировался», премьера которой состоялась в июне 2021 года в кинотеатре «Космос». Картина вошла в конкурсную программу фестиваля «Окно в Европу».
Личная жизнь и семья Павла КабановаПавел Кабанов давно проживает в Москве вместе с семьей. Он предпочитает не афишировать личную жизнь, однако известно, что у него есть жена и двое детей.
Старшая дочь Валерия получила образование во ВГИКе на операторском факультете и начала работать продюсером в рекламной сфере. Она вышла замуж за актера Эльдара Лебедева. В 2016 году у пары родилась дочь Александра, которая стала внучкой артиста.
Павел Кабанов сегодняОдним из главных увлечений Павла Кабанова остаются путешествия. Он считает их лучшим способом провести время и уже посетил множество стран. В планах артиста — поездки в Австралию и Перу.
В настоящее время Кабанов продолжает активно работать в театре. Весной 2026 года он выступил в Барнауле со спектаклем «Однажды на Урале», где исполняет роль в истории о приключениях тибетского монаха в Челябинске.
Незадолго до этого артист принял участие в программе «Мой герой», где рассказал о детстве и профессиональном пути.