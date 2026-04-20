«Деньги — моё топливо»: Актёр Роман Курцын раскрыл сумму своих амбиций
Роман Курцын рассказал, сколько зарабатывает и почему не считает себя богатым
Актёр Роман Курцын рассказал о своих финансах и отношении к деньгам.
В интервью Леди Mail Роман признался, что все его проекты приносят ему стабильный доход, однако не делают из него олигарха.
«Всегда хочется зарабатывать больше. И я активно развиваюсь в этом направлении, ставлю себе высокие планки... Но при всём этом я не могу назвать себя богатым человеком. Имеющим неплохой достаток — да, но — не более. Так что мне есть, к чему стремиться», — заявил актёр.Курцын подчеркнул, что для мужчины финансовая составляющая очень важна: он назвал деньги своей энергией и топливом.