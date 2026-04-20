Роберт Дауни-младший сыграет главного антагониста в новых «Мстителях»

Роберт Дауни-младший

Marvel Studios готовит неожиданный поворот для Роберта Дауни-младшего — актёр вернётся в киновселенную, но уже не в образе Железного человека. Об этом сообщает Entertainment Weekly.



Вместо этого он исполнит роль одного из самых известных злодеев — Виктора фон Дума в фильме «Мстители: Судный день». Глава студии Кевин Файги рассказал, что идея пригласить Дауни на новую роль появилась несколько лет назад, когда актёр вновь оказался в центре внимания после успеха фильма «Оппенгеймер» и получения престижной награды.

По словам Файги, концепция мультивселенной позволяет студии экспериментировать с образами и актёрами. Он отметил, что если Дауни уже воплотил одного из самых культовых героев, то теперь может попробовать себя в роли не менее знакового антагониста.

Софья Метелева

