Роберт Дауни-младший сыграет главного антагониста в новых «Мстителях»
Marvel Studios готовит неожиданный поворот для Роберта Дауни-младшего — актёр вернётся в киновселенную, но уже не в образе Железного человека. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
Вместо этого он исполнит роль одного из самых известных злодеев — Виктора фон Дума в фильме «Мстители: Судный день». Глава студии Кевин Файги рассказал, что идея пригласить Дауни на новую роль появилась несколько лет назад, когда актёр вновь оказался в центре внимания после успеха фильма «Оппенгеймер» и получения престижной награды.
По словам Файги, концепция мультивселенной позволяет студии экспериментировать с образами и актёрами. Он отметил, что если Дауни уже воплотил одного из самых культовых героев, то теперь может попробовать себя в роли не менее знакового антагониста.
