Побег от прошлого и точный расчёт: российские актёры, которые прославились под псевдонимами
Вы уверены, что знаете, как на самом деле зовут актеров, которых видите в любимом кино и сериалах? Иногда за знакомым именем скрывается совсем другая история — и она оказывается куда интереснее, чем любая роль. Как на самом деле зовут Гошу Куценко, Аглаю Тарасову и Оскара Кучеру — читайте в материале «Радио 1».
Это имя — не моё: Аглая Тарасова и Амалия Мордвинова
Иногда всё начинается с ощущения: «это имя — не моё». Так было у Аглаи Тарасовой, звезды популярных проектов и дочери знаменитой актрисы Ксении Раппопорт. При рождении её назвали Дарьей, хотя мать изначально хотела дать дочери редкое имя Аглая. Тогда от этой идеи отказались, но позже будущая артистка сама к ней вернулась.
В какой-то момент она просто решила, что будет Аглаей — и точка. Сначала новое имя появилось в документах, а затем закрепилось и в жизни. Сегодня сложно представить, что в титрах могло быть другое имя.
Похожая история у Амалии Мордвиновой. Урождённая Людмила, она рано почувствовала, что для сцены ей нужно что-то более яркое. Тогда она поменяла имя, потом несколько раз меняла фамилии, и в какой-то момент это стало почти поиском себя. И, похоже, именно через это актриса и нашла свой полноценный образ. Однако не у всех всё начиналось с внутреннего ощущения.
Слишком скучно: Прохор Дубравин и Оскар Кучера
Иногда всё проще и честнее: имя просто кажется слишком обычным и скучным. Прохор Дубравин, которого зрители знают по ролям в кино и сериалах, на самом деле Виталий Емашов.
Он сам говорил, что хотел звучать по-другому — ярче и заметнее. В профессии, где важно, чтобы тебя запомнили, это может сыграть решающую роль.
Похожая история и у Оскара Кучеры. Его настоящее имя — Евгений Боголюбов. Но за этим именем всегда стояла тень известного отца. Чтобы не было разговоров о «связях» и сравнениях, он выбрал другой путь и другое имя.
И в итоге это сработало: зрители запомнили именно Оскара. Однако бывают ситуации, когда дело уже не в карьере и не в звучании.
Обстоятельства и точный расчёт: Паулина Андреева и Гоша Куценко
Иногда решение кажется почти бытовым, но меняет всё. Звезда кино Паулина Андреева родилась Екатериной. И, казалось бы, имя обычное, красивое. Но был нюанс — её могли путать с другой известной персоной — бессменной ведущей программы «Время» на «Первом канале».
Выход оказался простым: взять редкое имя. И оно действительно сработало — сегодня Паулину сложно с кем-то спутать.
У Гоши Куценко история совсем другая. Его на самом деле зовут Юрий, но это имя он не любил ещё с детства. Из-за особенностей речи ему было неудобно его произносить, и он представился Гошей — сначала просто из необходимости. А потом это имя осталось с ним навсегда. И теперь уже никто не задаётся вопросом, почему именно Гоша. Но есть истории, где за сменой имени стоит не выбор, а попытка выжить.
Попытка стереть прошлое: Анфиса Чехова и Настасья Самбурская
Анфиса Чехова при рождении была Александрой Князевой. Однако, как только пришло время получать первый паспорт, она тут же сменила имя на Анфису Чехову. За этим решением стояло многое: сложные отношения с отцом, внутреннее неприятие собственного имени, желание начать всё заново. Она сама говорила, что после этого жизнь будто сдвинулась с места.
История Настасьи Самбурской тяжелее. Урождённая Анастасия Терехова, она росла в непростой семье. Конфликты, страх, давление — всё это осталось в прошлом, от которого она буквально отказалась, сменив не только имя, но и фамилию с отчеством.
Это уже не про сцену и не про карьеру. Это про попытку вычеркнуть старую жизнь. И, возможно, именно поэтому её экранные образы получаются такими резкими и живыми.
После таких историй начинаешь по-другому смотреть на привычные имена в титрах.
Редкое имя не прижилось: Михаил Галустян
Михаил Галустян для зрителей — давно знакомое имя. Но при рождении его назвали Ншан — в честь деда.
Однако в русскоязычной среде это имя оказалось слишком непривычным, и его заменили на более понятное. Без драм, без конфликтов — скорее из удобства.
Но именно под этим именем он стал тем, кем его знает вся страна. И это, пожалуй, самый спокойный пример того, как имя может измениться — и при этом ничего не потеряется.
Хотя после всех этих историй возникает вопрос: а есть ли вообще «настоящее» имя, если человек проживает жизнь под другим? За каждым таким решением стоит что-то личное. Где-то это расчёт, где-то случайность, а где-то — попытка спастись от прошлого.
И, возможно, поэтому актеры так убедительно смотрятся в кадре. Они уже проходили через перемены, через выбор и отказ от старого.
Просто однажды они сыграли свою самую важную роль — стали теми, кем захотели быть. И, похоже, зрители поверили им не только в кино.