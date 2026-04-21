«Я рано повзрослела»: Анна Пересильд решила досрочно уйти из школы
16-летняя актриса Анна Пересильд заявила, что не пойдет в 11 класс
16-летняя Анна Пересильд решила покинуть школу после девятого класса. Об этом она рассказала подписчикам во время прямого эфира в своем блоге.
По словам юной актрисы, она не хочет идти в 11-й класс, поскольку «переросла» эту среду и готова к взрослой жизни. Она призналась, что рано повзрослела и чувствует себя в школе «немножко странно», поэтому хочет сосредоточиться на поступлении в профильный вуз и актерской карьере.
«Я конкретно поняла в какой-то момент, что хочу закончить школу и поступать в институт. То есть уже начинать взрослую жизнь, учиться в институте, там дальше развиваться, чтобы оставить себе больше свободного времени», — призналась Пересильд.Девушка подчеркнула, что ее решение — не бунт и не попытка привлечь внимание, а осознанный шаг к профессиональному развитию. При этом она не уточнила, как планирует стать студенткой вуза, не имея полного среднего образования.