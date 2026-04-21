«Я рано повзрослела»: Анна Пересильд решила досрочно уйти из школы

21 апреля 2026, 09:37

16-летняя актриса Анна Пересильд заявила, что не пойдет в 11 класс

Анна Пересильд (Фото: Инстаграм*/anka.peresild_)

16-летняя Анна Пересильд решила покинуть школу после девятого класса. Об этом она рассказала подписчикам во время прямого эфира в своем блоге.





По словам юной актрисы, она не хочет идти в 11-й класс, поскольку «переросла» эту среду и готова к взрослой жизни. Она призналась, что рано повзрослела и чувствует себя в школе «немножко странно», поэтому хочет сосредоточиться на поступлении в профильный вуз и актерской карьере.

«Я конкретно поняла в какой-то момент, что хочу закончить школу и поступать в институт. То есть уже начинать взрослую жизнь, учиться в институте, там дальше развиваться, чтобы оставить себе больше свободного времени», — призналась Пересильд.