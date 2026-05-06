«Подвалили мальчики познакомиться»: тайное кольцо от Лозы и знаки с того света. Что скрывала молодая вдова Владимира Левкина
Супруга и дочь Владимира Левкина откровенно рассказали о жизни после утраты. Маруся поделилась историей о неожиданной находке, обнаруженной после смерти мужа. Также стало известно, как певец продолжает заботиться о близких, оставаясь их незримой опорой. Кроме того, вдова ответила на вопросы о будущем младшей дочери и призналась, готова ли она к новым отношениям. Какую тайну раскрыла семья экс-солиста «На-На» и что за сюрприз он оставил своим родным после ухода, расскажет «Радио 1».
Забавный случай в торговом центре, который поднял настроение вдове Владимира ЛевкинаДаже спустя полтора года после ухода Владимира Левкина жена человека-эпохи сохраняет лёгкость и чувство юмора. Однажды это помогло женщине почувствовать себя не мамой подростка, а… почти ровесницей своей дочери.
«Мы недавно были в торговом центре, и к Нике подвалили мальчики познакомиться. Ну как к Нике, к нам. Парни не сразу поняли, что это мама с дочкой, а мне было так приятно. Ребята потом пригляделись, испугались, а я уже шла такая счастливая», — рассказала Маруся Левкина в интервью «Пятому каналу».Бывшая супруга экс-солиста «На-На» признаётся: недостатка в мужском внимании у неё нет. Среди претендентов на сердце вдовы — и зрелые поклонники, и юноши. Но все они получают от супруги покойного музыканта решительный отказ: заводить новые отношения артистка пока не готова. «Владимир Левкин задал такую планку. Так или иначе, как бы я этого ни хотела, кто бы ни появился рядом, я все равно, наверное, буду сравнивать», — отмечает она в интервью.
Тайный сюжет из жизни вдовы Владимира ЛевкинаСмерть не стала точкой в их отношениях. Даже спустя полтора года, по словам Маруси, она ведёт с Владимиром незримые разговоры. А столкнувшись с трудным выбором, всё так же обращается за советом к любимому мужчине, которого больше нет рядом.
«Я иногда так прихожу к нему на кладбище и говорю: „Вов, ты как решишь, так оно и будет“. Иногда любой вопрос так и решается. Правда, что-то есть такое мистическое в моей жизни», — поделилась Левкина.Певица не сомневается: покойный супруг продолжает присматривать за ней и дочерью, подавая им тайные знаки. В доказательство мать Ники рассказывает загадочную историю, случившуюся уже после ухода супруга из жизни. Незадолго до трагедии Владимир потерял кольцо, но промолчал — не хотел расстраивать жену. А после его смерти Марусе позвонил Юрий Лоза и рассказал, что украшение нашлось, причём удивительным образом. Оказалось, любящий отец и муж обронил ювелирное изделие в такси, возвращаясь с концерта. Водитель передал находку организаторам, а те, в свою очередь, отдали находку исполнителю хита «Плот». Юрий планировал вернуть кольцо коллеге, но не успел. Теперь драгоценный аксессуар хранится у вдовы на полочке, среди икон и памятных фотографий. Глядя на него, Маруся с грустью признаётся: ни за кого другого замуж она не хочет.
«Нет, нет. Я точно, как сказала моя дочь тоже, отженихалась», — заявила Маруся Левкина в эфире программы «Светская хроника».Как отмечал в одном из интервью журналист Олег Цуриков, связь между супругами была настолько сильной, что вдова, вероятнее всего, сейчас не думает о новых отношениях. Она продолжает хранить в сердце память об их любви.
За что Маруся Левкина благодарна дочери и почему верит в её успехСейчас всё внимание Левкиной сосредоточено на дочке, которая растёт настоящей копией отца. Каждый взгляд на неё — живое напоминание о близком человеке.
«Знаете, мне иногда кажется, что это не Ника, а это папа в ней говорит», — призналась Маруся Левкина в интервью «Пятому каналу».Ника продолжает семейную творческую династию. Писать песни начинающая звезда начала ещё при жизни родителя, и некоторые композиции даже попадали в радиоэфир. Маруся вспоминает, каких усилий им с Владимиром стоило это продвижение — за ротацию с семьи требовали огромные деньги.
«Даже за попадание на одно, практически федеральное радио для детей нам объявили сумму, на которую Владимир Александрович тогда сказал: "Я не окуплю". А потом, знаете, просто нашёл электронный адрес и отправил Никины песни, не подписав, кто и чего. Они зашли и сказали: "А вы могли бы приехать к нам в студию?" И когда они увидели, как Ника работает, взяли её песни на радио. Вова говорит: "Вот видите, даже не понадобилось столько миллионов"», — рассказала Маруся Левкина в программе «Светская хроника».В настоящее время Ника исполняет собственные песни в популярном детском коллективе, и впереди у неё большая премьера. Мама гордится успехами и целеустремлённостью юного таланта. «Мне очень повезло с дочкой, потому что она у меня не по годам рассудительная. Ребёнок меня очень любит, я знаю. И в минуты, когда ей хочется этот пубертат включить, Ника вспоминает, как мне сейчас трудно, крепко меня обнимает и говорит:
Но музыка — не единственная любовь юной наследницы музыканта. На премьере фильма «В Хогвартс я не попал» в апреле 2026 года 13-летняя Ника Левкина с энтузиазмом делилась планами на будущее. Дочь артиста, у которой за плечами уже есть роли в сериалах «Интерны» и «Молодёжка», заявила, что хочет играть в кино главные роли, не ограничивая себя каким-то одним жанром. Подросток не ждёт чуда, а упорно обивает пороги кастингов, записывает пробы и искренне верит — однажды её позовут на ту самую, заветную роль.
«Я думаю, это вообще не проблема», — уверенно сказала восходящая звезда.Ника не исключает, что однажды окажется и в режиссёрском кресле. Первые небольшие шаги в этом направлении она делает уже сейчас. Девочка снимает небольшие короткометражные клипы, привлекая к участию своих друзей, и воспринимает это не как хобби, а как целенаправленное движение к своей мечте. При этом относится к этому прагматично и считает такие проекты полноценным творческим опытом. Маруся не сомневается: у Ники всё сложится, какой бы путь она ни выбрала. Папа наградил наследницу не только талантом и привычками, но и редким упорством.