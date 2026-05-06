«Подвалили мальчики познакомиться»: тайное кольцо от Лозы и знаки с того света. Что скрывала молодая вдова Владимира Левкина

06 мая 2026, 19:17

Владимир Левкин на премьере фильма Владимира Зинкевича «Добро пожаловать в семью» (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Супруга и дочь Владимира Левкина откровенно рассказали о жизни после утраты. Маруся поделилась историей о неожиданной находке, обнаруженной после смерти мужа. Также стало известно, как певец продолжает заботиться о близких, оставаясь их незримой опорой. Кроме того, вдова ответила на вопросы о будущем младшей дочери и призналась, готова ли она к новым отношениям. Какую тайну раскрыла семья экс-солиста «На-На» и что за сюрприз он оставил своим родным после ухода, расскажет «Радио 1».





Содержание Забавный случай в торговом центре, который поднял настроение вдове Владимира Левкина Тайный сюжет из жизни вдовы Владимира Левкина За что Маруся Левкина благодарна дочери и почему верит в её успех

Забавный случай в торговом центре, который поднял настроение вдове Владимира Левкина

«Мы недавно были в торговом центре, и к Нике подвалили мальчики познакомиться. Ну как к Нике, к нам. Парни не сразу поняли, что это мама с дочкой, а мне было так приятно. Ребята потом пригляделись, испугались, а я уже шла такая счастливая», — рассказала Маруся Левкина в интервью «Пятому каналу».

Тайный сюжет из жизни вдовы Владимира Левкина

«Я иногда так прихожу к нему на кладбище и говорю: „Вов, ты как решишь, так оно и будет“. Иногда любой вопрос так и решается. Правда, что-то есть такое мистическое в моей жизни», — поделилась Левкина.

Владимир Левкин с супругой и дочкой (Фото: Инстаграм*@vladimirlyovkin)

«Нет, нет. Я точно, как сказала моя дочь тоже, отженихалась», — заявила Маруся Левкина в эфире программы «Светская хроника».

За что Маруся Левкина благодарна дочери и почему верит в её успех

«Знаете, мне иногда кажется, что это не Ника, а это папа в ней говорит», — призналась Маруся Левкина в интервью «Пятому каналу».

«Даже за попадание на одно, практически федеральное радио для детей нам объявили сумму, на которую Владимир Александрович тогда сказал: "Я не окуплю". А потом, знаете, просто нашёл электронный адрес и отправил Никины песни, не подписав, кто и чего. Они зашли и сказали: "А вы могли бы приехать к нам в студию?" И когда они увидели, как Ника работает, взяли её песни на радио. Вова говорит: "Вот видите, даже не понадобилось столько миллионов"», — рассказала Маруся Левкина в программе «Светская хроника».

Дочь Владимира Левкина Ника с мамой (Фото: Инстаграм*@vladimirlyovkin)

«Я думаю, это вообще не проблема», — уверенно сказала восходящая звезда.