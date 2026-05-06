Николь Кидман призналась в любви к русской классике и Фёдору Достоевскому
Николь Кидман поделилась воспоминаниями о своём увлечении русской культурой в молодости. В подкасте «Las Culturistas» она призналась, что в юные годы особенно интересовалась русской литературой и была буквально очарована произведениями классиков.
Среди любимых авторов актриса выделила Фёдор Достоевский и Лев Толстой. Особое впечатление на неё произвёл роман «Война и мир», который, по её словам, оказал заметное влияние на формирование её мировоззрения и интереса к искусству.
В 2018 году Николь Кидман посетила Санкт-Петербург, где побывала в местах, связанных с русской литературной традицией, включая локации, описанные в «Войне и мире». Она подчеркнула, что именно знакомство с русской культурой во многом стало отправной точкой её творческого пути.
В конце апреля актрисе потребовалась медицинская помощь прямо во время съёмок нового проекта. Несмотря на плохое самочувствие и высокую температуру, она продолжала работать, однако её состояние ухудшилось, и коллеги отметили, что выглядела она крайне измождённой и бледной.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России