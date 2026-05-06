«Можно не смотреть на счётчик»: Виктория Дайнеко и её муж высказались о жизни после экономии
Виктория Дайнеко вместе с супругом Беркели поделились впечатлениями после участия в проекте «Сокровища императора», где им приходилось строго контролировать расходы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам певицы, возвращение к привычному уровню комфорта вызвало у них неожиданные эмоции. Артистка призналась, что после завершения съёмок даже обычные траты стали восприниматься иначе. Например, поездка на такси без необходимости следить за счётчиком показалась ей настоящей роскошью и вызвала искреннюю радость.
Беркели, в свою очередь, с юмором отметил, что иногда всё же пытался предложить более экономные варианты — например, договориться о бесплатной поездке, но такие идеи, по его словам, вряд ли могли сработать.
Также супруги рассказали, что заранее распределили роли перед участием в шоу. В частности, все испытания, связанные с едой, взял на себя Беркели, поскольку у Виктории есть ограничения по здоровью. В итоге он успешно справился с этой задачей, поддержав супругу на протяжении всего проекта.
Читайте также: *принадлежит Meta, запрещённой в России