«Можно не смотреть на счётчик»: Виктория Дайнеко и её муж высказались о жизни после экономии

Виктория Дайнеко призналась, как изменилось её отношение к деньгам
Виктория Дайнеко с мужем (Фото: Instagram* / @victoriadaineko)

Виктория Дайнеко вместе с супругом Беркели поделились впечатлениями после участия в проекте «Сокровища императора», где им приходилось строго контролировать расходы. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».



По словам певицы, возвращение к привычному уровню комфорта вызвало у них неожиданные эмоции. Артистка призналась, что после завершения съёмок даже обычные траты стали восприниматься иначе. Например, поездка на такси без необходимости следить за счётчиком показалась ей настоящей роскошью и вызвала искреннюю радость.

Беркели, в свою очередь, с юмором отметил, что иногда всё же пытался предложить более экономные варианты — например, договориться о бесплатной поездке, но такие идеи, по его словам, вряд ли могли сработать.

Также супруги рассказали, что заранее распределили роли перед участием в шоу. В частности, все испытания, связанные с едой, взял на себя Беркели, поскольку у Виктории есть ограничения по здоровью. В итоге он успешно справился с этой задачей, поддержав супругу на протяжении всего проекта.

Софья Метелева

