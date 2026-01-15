Покинул Россию, лишился ролей и питается просрочкой: как сейчас живёт звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис и кем ему пришлось работать?
Комедийный сериал сделал его звездой, но одновременно загнал в ловушку одного образа. Потеря ролей, скандальный ремейк, эмиграция с минимумом денег и разговоры о депрессии — все это стало частью биографии Дмитрия Шаракоиса. В день 41-летия актера вспоминаем, как сложилась судьба Бориса Левина из «Интернов» и почему его путь до сих пор вызывает споры. Подробности – в материале «Радио 1».
Детство и семья Дмитрия Шаракоиса
Дмитрий Шаракоис (фамилия при рождении — Козлов) родился 15 января 1986 года в Москве. В семье уже подрастали два сына — Руслан и Владимир. Отец ушел, когда Диме было пять лет, и, по словам актера, прервал общение с детьми и не помогал им деньгами. Мать, литовка Ромуальда Широкоене, зарабатывала торговлей на рынке, а сыновья помогали ей с погрузкой и продажами.
«Отец не помогал финансово, в воспитании не участвовал. Хорошо, что у меня такая мама, что заменила нам и папу. Она вышла второй раз замуж. У меня хороший отчим, я его называю дядей Володей. Очень достойный человек, и я рад за маму, что она нашла такого мужа. Отчим еще и сестру Ниелю мне подарил», — делился Шаракоис.
Позже Дмитрий взял фамилию деда по материнской линии — Шаракоис, что в переводе означает «на широкую ногу». Дед был литовцем, а сам актер имеет два гражданства — российское и литовское.
Трудный подросток и мечты о ферме
Пай-мальчиком Дмитрий не был. Он сменил три школы из-за проблем с поведением и точными науками, дрался, попадал в милицию: в третьем классе — за кражу руля из чужой машины, в восьмом — за хулиганство в метро. В подростковом возрасте ему сломали нос, из-за чего потребовались две операции.
При этом он любил литературу, участвовал в конкурсах чтецов и школьных спектаклях, где часто играл главные роли. Каникулы проводил у бабушки в деревне под Ярославлем, помогал по хозяйству и всерьез мечтал стать фермером и разводить овец. Шаракоис не раз признавался, что шум мегаполиса и ночные клубы его отталкивали, а природа, наоборот, притягивала.
ГИТИС, театр и первые роли Дмитрия Шаракоиса в кино
Несмотря на сомнения, Дмитрий поступил в ГИТИС на курс Сергея Голомазова — на платное отделение. Денег не хватало, приходилось занимать, но уже с третьего курса он начал зарабатывать съемками. Дебютом стала короткометражка «Любовь и краски», затем последовали эпизоды в «Моей прекрасной няне», «9 роте», «Опера. Хроники убойного отдела», «Никто не знает про секс» и «Артистке».
После выпуска актер работал в Московском ТЮЗе, затем перешел в Театр имени Маяковского и играл также на сцене Театра на Малой Бронной и Таганки. Параллельно он продолжал активно сниматься, появляясь в проектах «Кто в доме хозяин?», «Жизнь врасплох», «Новая Земля», «Барвиха» и «Меч», где сыграл наркодилера.
«Интерны»: звездный час и ловушка амплуа
Настоящая популярность пришла в 2010 году с ролью Бориса Левина в сериале «Интерны». Образ закомплексованного ботаника, влюбленного в старшую медсестру Любу, принес актеру узнаваемость, но вскоре стал его главным профессиональным ярлыком.
«До сериала я сыграл и заключенного, и солдата. Но популярность принес доктор Левин. Меня это не угнетает, потому что многие актеры у нас в стране вообще остаются неизвестными. Да, у меня амплуа интеллигентного „ботана“. Ну и пусть! Может, я российский Пьер Ришар», — говорил Шаракоис.
После двух сезонов актер покинул проект. Ходили слухи о конфликте с Кристиной Асмус и страхе стать заложником одной роли. Сам он утверждал, что причина была в деньгах и предложениях в полнометражном кино. В финальном сезоне «Интернов» Дмитрий все же вернулся, окончательно закрыв историю вместе со всем актерским составом.
Провал «Кавказской пленницы»
После ухода из сериала Шаракоис снимался в фильмах «Территория», «Если бы да кабы», «Должок», однако главным ударом по репутации стал ремейк «Кавказской пленницы!» 2014 года, где он сыграл Шурика. Картина получила оценку 1,1 из 10 на «Кинопоиске» и была разгромлена зрителями и критиками. Именно это фиаско многие поклонники позже называли причиной его отъезда из России.
Переезд в Великобританию и жизнь на грани
В 2018 году Дмитрий Шаракоис переехал в Лондон, имея при себе около 30 тысяч рублей. Решение он вынашивал годами: в Англии бывал не раз, летал на пробы, болеет за «Челси» и давно симпатизировал стране. Существенную роль сыграло и литовское гражданство, а также родственники, давно живущие в Великобритании.
«Съемок у меня нет уже больше двух лет — никуда не утверждают. Не вижу в этом ничего страшного. Сейчас я в Лондоне, и меня не волнует работа, которую я выполняю, меня волнует статус», — рассказывал он.
Первые годы эмиграции оказались крайне тяжелыми. Актер работал официантом, таксистом, трудился на стройке, где однажды получил серьезную травму от удара током. Он не скрывал, что покупал продукты с истекающим сроком годности, пользовался купонами, экономил на транспорте и обращался в фудбанк за бесплатной едой.
«Так часто я никогда не думал о самоубийстве. И в этом нет юмора. Было очень тяжело. Тяжело, когда ты всю жизнь, начиная с 16 лет, — актер, а здесь — вахтер», — признавался Шаракоис.
Истории о его бедственном положении активно растиражировали СМИ, что самого Дмитрия раздражало. Он говорил, что внимание публики быстро угаснет, а сочувствующих комментаторов сравнивал с зеваками.
Возвращение Дмитрия Шаракоиса к съемкам и новая форма
К концу 2020 года ситуация начала меняться. Шаракоис улетел на съемки в Мадрид, затем работал в Шотландии. Поклонники заметили, что после периода депрессии он сначала набрал вес, а позже заметно постройнел, стал одеваться дороже и выглядеть увереннее.
В 2021 году вышел триллер «Корпорация Ad Libitum», в 2023-м — международный проект «Тетрис», где актер снялся вместе с Тэроном Эджертоном и Никитой Ефремовым. Он также появился в сериале «Агентство» с Майклом Фассбендером и в «Секретном вторжении».
Личная жизнь и странные слухи
Личная жизнь Дмитрия Шаракоиса остается загадкой. Известно, что в России он три года встречался с девушкой, далекой от шоу-бизнеса, а в интервью признавался, что большой любви в его жизни, возможно, еще не было.
В последние годы СМИ и пользователи соцсетей обсуждают его активность на сайтах знакомств. Сообщалось, что актер занижает свой возраст, сразу предлагает встречи и часто повторяет фразу «ищу девчонку». Журналисты писали о «странном поведении», резких сменах тем в видео и о том, что Шаракоис иногда называет себя «альфа-сигмой», чем пугает потенциальных поклонниц.
Тем не менее верные фанаты продолжают следить за его судьбой и желают актеру обрести стабильность — и в карьере, и в личной жизни.
Дмитрий Шаракоис сейчас
В настоящее время актёр продолжает сниматься в кино. Анонсирован выход одной картины с его участием – «До луны и обратно».
Также Шаракоис активно ведёт соцсети, где делится с поклонниками подробностями своей жизни за границей.