Покинул Россию, лишился ролей и питается просрочкой: как сейчас живёт звезда «Интернов» Дмитрий Шаракоис и кем ему пришлось работать?

Комедийный сериал сделал его звездой, но одновременно загнал в ловушку одного образа. Потеря ролей, скандальный ремейк, эмиграция с минимумом денег и разговоры о депрессии — все это стало частью биографии Дмитрия Шаракоиса. В день 41-летия актера вспоминаем, как сложилась судьба Бориса Левина из «Интернов» и почему его путь до сих пор вызывает споры. Подробности – в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Дмитрия Шаракоиса Трудный подросток и мечты о ферме ГИТИС, театр и первые роли Дмитрия Шаракоиса в кино «Интерны»: звездный час и ловушка амплуа Провал «Кавказской пленницы» Переезд в Великобританию и жизнь на грани Возвращение Дмитрия Шаракоиса к съемкам и новая форма Личная жизнь и странные слухи Дмитрий Шаракоис сейчас

Детство и семья Дмитрия Шаракоиса

«Отец не помогал финансово, в воспитании не участвовал. Хорошо, что у меня такая мама, что заменила нам и папу. Она вышла второй раз замуж. У меня хороший отчим, я его называю дядей Володей. Очень достойный человек, и я рад за маму, что она нашла такого мужа. Отчим еще и сестру Ниелю мне подарил», — делился Шаракоис.

Трудный подросток и мечты о ферме

ГИТИС, театр и первые роли Дмитрия Шаракоиса в кино

«Интерны»: звездный час и ловушка амплуа

«До сериала я сыграл и заключенного, и солдата. Но популярность принес доктор Левин. Меня это не угнетает, потому что многие актеры у нас в стране вообще остаются неизвестными. Да, у меня амплуа интеллигентного „ботана“. Ну и пусть! Может, я российский Пьер Ришар», — говорил Шаракоис.

Провал «Кавказской пленницы»

Переезд в Великобританию и жизнь на грани

«Съемок у меня нет уже больше двух лет — никуда не утверждают. Не вижу в этом ничего страшного. Сейчас я в Лондоне, и меня не волнует работа, которую я выполняю, меня волнует статус», — рассказывал он.

«Так часто я никогда не думал о самоубийстве. И в этом нет юмора. Было очень тяжело. Тяжело, когда ты всю жизнь, начиная с 16 лет, — актер, а здесь — вахтер», — признавался Шаракоис.

Возвращение Дмитрия Шаракоиса к съемкам и новая форма

Личная жизнь и странные слухи

Дмитрий Шаракоис сейчас