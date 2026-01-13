Развелся с дочкой мэра, чуть не потерял семью и злоупотреблял алкоголем: как живет звезда «Универа» Стас Ярушин и что говорил про Россию?
14 января исполнится 45 лет актеру, шоумену и музыканту Станиславу Ярушину — участнику команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности», звезде сериала «Универ» и создателю проекта «Музлофт». О том, почему он судился с лейблом Инстасамки, из-за чего развелся с дочерью мэра и как боролся с алкогольной зависимостью, — в материале «Радио 1».
Биография Стаса Ярушина: ранние годы и первые шаги на сценеСтанислав Ярушин появился на свет 14 января 1981 года в Челябинске в творческой семье: отец писал музыку, играл на инструментах и руководил школьной командой КВН. Родители стремились развить способности сына и уже в семь лет определили его одновременно в музыкальную школу по классу фортепиано и в хоккейную секцию.
Детство мальчика прошло между спортом и музыкой. В 13 лет будущий артист занял второе место на конкурсе в ДК Железнодорожников, а через год вернулся туда уже в качестве гостя. Ему сняли школьный клип, а позже он записал свой первый детский альбом на кассету.
«Папа сказал: "с хоккеем у тебя ничего не получится, поэтому тебе надо спеть песню на дне первокурсника. Тебя заметят местные кавээнщики, и все будет хорошо!" Так и случилось. Меня забрали на бэк-вокал в КВН. Мы поехали на фестиваль в Сочи, где объединились с командой из Магнитогорска — получилась команда "Уездный город"», — делился актер.Одновременно с этим в Станиславе увидели актерские данные, а параллельно у него возникла собственная музыкальная группа, однако переезжать в столицу музыканты отказались.
КВН, победа и раскол командыПосле школы Ярушин поступил в Челябинский технический университет на специальность агрария-инженера. В КВН «Уездный город» быстро рос: команда выиграла «Малый КиВиН», а в 2002 году стала чемпионом Высшей лиги. На взлете популярности у Стаса проявились признаки звездной болезни — близким пришлось объяснять ему, что стоит быть скромнее.
Позже в коллективе возникли разногласия, и Ярушин собрал новый коллектив «Луна», который доходил максимум до второго места.
Кроме того, не со всеми отношения в КВН у артиста сложились гладко. Александр Гудков и Дмитрий Незлобин подшучивали над внешностью Станислава, а в популярном шоу «Лига плохих шуток» юмориста унизили, сравнив размер его рта с анусом. Позже Незлобин принес извинения, однако Ярушин это не оценил.
«А вы не можете позвонить, проговорить, чтобы потом не извиняться, ну какой-то бред. Если вы такие смелые, считаете себя крутыми юмористами, так вы тогда до конца двуличность свою держите. Какого хрена извиняется тогда? А то нашкодили, как детский сад. Я считаю, что это не по-мужски», — высказался артист.
Стас Ярушин в «Универе»После ухода из КВН Ярушин стал куратором мероприятий баскетбольного ЦСКА, в 2008 году получил предложение стать соведущим проекта «Цвет нации» на СТС.
С каждым годом число шоу с его участием увеличивалось: Yesterday Live, «Большой город», выступления в Comedy Club вместе с Гариком Харламовым и Араратом Кещяном. Однако главным успехом зрители признали его роль в сериале «Универ», где Ярушин сыграл Антона Мартынова.
«Помню свой первый съемочный день в сериале и помню, что мне давали шанс на 22 серии, чтобы Антоха Мартынов зашел в сериал и исчез. Но он не исчез — благодаря вам, потому что вы полюбили этого персонажа, и спасибо вам. Я ценю это время, и спасибо жизни за возможность зацепиться, и дальше заниматься любимым делом», — говорил он.Позже он сыграл в продолжениях франшизы — «Универ: Новая общага», «Универ. 10 лет спустя», «Универ. 13 лет спустя», «СашаТаня», а также в проектах Love и «Генерал Соболев».
Помимо актерства, Ярушин пробовал себя в озвучке — в 2013 году его голос прозвучал в голливудском мультфильме «Университет монстров».
Бизнес-проекты и музыкаВ какой-то момент артист расширил деятельность: открыл event-компанию и танцевальную школу, начал записывать каверы и альбомы, а затем запустил YouTube-шоу «Музлофт» с приглашенными артистами.
Публичный музыкальный дебют состоялся на сцене Comedy Club, где Ярушин исполнил дуэт с Валентиной Рубцовой в новогоднем Karaoke Star — 2017, спев «Спрячем слезы от посторонних» и «Обернитесь». В 2016 году артист представил альбом «Об этом», а позже выступил в дуэте с Ольгой Бузовой.
В 2017-м появилась программа «#иэтотзапел», с которой Ярушин объездил крупные города, а год спустя артист выпустил альбом «Просто».
Стас Ярушин в «Звездах в Африке»Отдельным этапом в карьере Ярушина стало участие в популярных реалити. Благодаря хоккейному прошлому в шоу «Ледниковый период» Станислав выступал в паре с Маргаритой Дробязко и уступил лишь дуэту Оксаны Домниной и Ивана Скобрева. В музыкальном проекте «Аватар» он управлял образом Маугли, а в 2021 году впервые стал участником шоу «Звезды в Африке».
Там Ярушин быстро получил репутацию главного итриганта: вместе с моделью Викой Одинцовой он строил заговоры и вступал в конфликты. Юную блогершу Юлю Гаврилину артист довел до слез, а зрители засыпали его критикой.
«На пятый день съемок понял, что здесь надо хитрить и гнилить в хорошем смысле этого слова. Я отдавал себе отчет, что меня снимают камеры 24/7, я стал мутить конкретно. Я не стеснялся этого, потому что мне в жизни скрывать нечего, я за свою порядочность ручаюсь. И, конечно, там хейта столько было в мой адрес, что ты — крыса, такой же, как и в жизни…» — объяснял он.Проигрыш артист воспринял болезненно, считая, что заслуживал победы. Несмотря на шквал негатива, вернулся в проект в третьем сезоне. На сей раз его главным оппонентом стал Вячеслав Малафеев: напряжение между ними едва не дошло до драки. В итоге участники перестали общаться, что мешало игре других. Когда Ярушин отказался бороться в очередном испытании, его отправили домой.
Личная жизнь Станислава Ярушина
Первый брак и разводНа момент знакомства с первой женой Полиной Бисеровой, дочерью мэра Копейска, Ярушин уже считался узнаваемой фигурой в мире КВН. Они встретились в ночном клубе и между ними начался стремительный роман, который спустя два года завершился помолвкой и пышной свадьбой. Однако семейная идиллия оказалась недолгой — уже через год супруги развелись.
Причины расставания обсуждали разные. Одни связывали разрыв с высокой занятостью артиста на съемках, другие утверждали, что в те годы доходы Стаса были весьма скромными, а его жена привыкла к роскоши. Крах первого брака серьезно повлиял на самого Ярушина. Шоумен заявлял, что разочаровался в женитьбе и не планировал больше вступать в семейные отношения.
Встреча с новой любовью и двое детейОднако у судьбы на личную жизнь актера были другие планы: на съемочной площадке «Универа» он познакомился с Аленой, которая пришла туда навестить подругу из массовки. Девушка не смотрела КВН и не знала о популярности артиста, что Стас воспринял как преимущество.
Уже через несколько недель, под Новый год, шоумен сделал Алене предложение. Она решила, что это шутка, но на январские праздники Ярушин прилетел в Томск к её матери, чтобы официально попросить руки её дочери. В 2011 году влюбленные поженились, а в 2012 стали родителями девочки Стефании. В 2014-м семья пополнилась сыном Ярославом, а осенью 2024 года Стас стал отцом в третий раз — Алена родила ему дочь Александру.
Проблемы Стаса Ярушина с алкоголемСо стороны брак казался образцовым, однако был период, когда Станислав рисковал потерять семью. Юморист рассказывал, что увлечение вечеринками и алкоголем тянулось у него ещё со времен КВН.
«Я всегда любил веселиться… Выпивал и меня дальше несло. Это постоянные тусовки, мероприятия, банкеты. У меня не было проблем, тут обычная история — я не умел опохмеляться. Лишь в 35 лет понял, что так нельзя. В какой-то момент и жена Алена сказала: "Пора останавливаться, ты же потеряешь семью и все остальное. Сколько можно?"» — вспоминал артист.«Алкогольная атмосфера» в КВН воспринималась как неотъемлемая часть тусовки. Бывали случаи, когда Ярушин выходил на сцену выпившим, однако зрители этого не замечали, так как он умел хорошо скрывать свое состояние.
Позже он стал открыто говорить о зависимости и призывать других отказываться от алкоголя. Многих знакомых и коллег, по словам Стаса, он отправил к специалисту, использующему метод гипноза. Именно с его помощью артист бросил пить. На сегодняшний день он не употребляет алкоголь почти девять лет.
«Либо я уйду на тот свет, либо остановлюсь и возьмусь за голову», — объяснил артист в подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1».Сегодня супруги называют свой брак крепким, однако подчёркивают, что бытовые разногласия в их семье бывают. При этом Стас и Алена — люди отходчивые, поэтому ссоры не затягиваются.
«Если мой брак развалится, чего абсолютно не будет, я вас уверяю, я всегда буду помогать: была или не была печать в паспорте», — заявил шоумен.
Судебный конфликт с Инстасамкой: иск, компенсация и резонансОтдельным эпизодом в биографии Ярушина стал его судебный конфликт с рэп-исполнительницей Инстасамкой (Дарьей Зотеевой). Основанием для иска стал кавер на её трек, исполненный Мией Бойкой в шоу «Музлофт». Перепевка вызвала недовольство артистки, после чего последовало обращение в суд по поводу нарушения авторских прав.
Суд принял сторону Зотеевой и обязал Ярушина выплатить два миллиона рублей. Позже, благодаря апелляции, сумма была снижена до 550 тысяч. Артист признался, что рассчитывал решить вопрос мирным путем, однако переговоры велись только через менеджера Инстасамки, а не лично.
«Земля круглая, ну попроще ты будь, артисты могут между собой спокойно общаться. Вот здесь не очень хорошо было», — отметил он в подкасте «Переговорка».Стас добавил, что их команда предлагала урегулировать спор без суда.
«Мы реально звонили ее менеджеру и говорили: "Давай мы без суда просто миллион вам заплатим", на что ее менеджер ответил, что суд решит. А так ещё плюс 500 тысяч у них бы было», — сказал артист.
Ярушин про РоссиюСреди подписчиков Ярушина периодически возникал вопрос, планирует ли он вслед за другими знаменитостями эмигрировать. В соцсетях актер ответил прямо: покидать страну он не собирается.
«Не дождётесь! Россия — это моя Родина, здесь моя семья, работа, друзья — у меня здесь всё. Да банальное всё, что я сделал в своей жизни сейчас, я сделал именно здесь. А бежать куда-то, когда стало сложнее, я не намерен, я из Челябинска же, ну. Любые трудности — это возможности для роста, я убеждён», — подчеркивал Стас.
Стас Ярушин сегодняВ августе 2025 года с участием Ярушина состоялась премьера картины «Ритмы мечты». Параллельно он участвует в производстве сериала «Универ. 15 лет спустя», занимается музыкальной карьерой и пишет песни. Его трек Change the World попал в отбор на американскую премию «Грэмми-2026».
Кроме того, 7 сентября на телеканале НТВ вышел девятый сезон вокального шоу «Ты супер!», где Станислав выступил в роли члена жюри.