14 января исполнится 45 лет актеру, шоумену и музыканту Станиславу Ярушину — участнику команд КВН «Уездный город» и «Лица уральской национальности», звезде сериала «Универ» и создателю проекта «Музлофт». О том, почему он судился с лейблом Инстасамки, из-за чего развелся с дочерью мэра и как боролся с алкогольной зависимостью, — в материале «Радио 1».





Биография Стаса Ярушина: ранние годы и первые шаги на сцене

«Папа сказал: "с хоккеем у тебя ничего не получится, поэтому тебе надо спеть песню на дне первокурсника. Тебя заметят местные кавээнщики, и все будет хорошо!" Так и случилось. Меня забрали на бэк-вокал в КВН. Мы поехали на фестиваль в Сочи, где объединились с командой из Магнитогорска — получилась команда "Уездный город"», — делился актер.

КВН, победа и раскол команды

«А вы не можете позвонить, проговорить, чтобы потом не извиняться, ну какой-то бред. Если вы такие смелые, считаете себя крутыми юмористами, так вы тогда до конца двуличность свою держите. Какого хрена извиняется тогда? А то нашкодили, как детский сад. Я считаю, что это не по-мужски», — высказался артист.

Стас Ярушин в «Универе»

«Помню свой первый съемочный день в сериале и помню, что мне давали шанс на 22 серии, чтобы Антоха Мартынов зашел в сериал и исчез. Но он не исчез — благодаря вам, потому что вы полюбили этого персонажа, и спасибо вам. Я ценю это время, и спасибо жизни за возможность зацепиться, и дальше заниматься любимым делом», — говорил он.



Бизнес-проекты и музыка

Стас Ярушин в «Звездах в Африке»

«На пятый день съемок понял, что здесь надо хитрить и гнилить в хорошем смысле этого слова. Я отдавал себе отчет, что меня снимают камеры 24/7, я стал мутить конкретно. Я не стеснялся этого, потому что мне в жизни скрывать нечего, я за свою порядочность ручаюсь. И, конечно, там хейта столько было в мой адрес, что ты — крыса, такой же, как и в жизни…» — объяснял он.

Личная жизнь Станислава Ярушина

Первый брак и развод

Встреча с новой любовью и двое детей

Проблемы Стаса Ярушина с алкоголем

«Я всегда любил веселиться… Выпивал и меня дальше несло. Это постоянные тусовки, мероприятия, банкеты. У меня не было проблем, тут обычная история — я не умел опохмеляться. Лишь в 35 лет понял, что так нельзя. В какой-то момент и жена Алена сказала: "Пора останавливаться, ты же потеряешь семью и все остальное. Сколько можно?"» — вспоминал артист.

«Либо я уйду на тот свет, либо остановлюсь и возьмусь за голову», — объяснил артист в подкасте «Переговорка» с Георгием Иващенко на «Радио 1».

«Если мой брак развалится, чего абсолютно не будет, я вас уверяю, я всегда буду помогать: была или не была печать в паспорте», — заявил шоумен.

Судебный конфликт с Инстасамкой: иск, компенсация и резонанс

«Земля круглая, ну попроще ты будь, артисты могут между собой спокойно общаться. Вот здесь не очень хорошо было», — отметил он в подкасте «Переговорка».

«Мы реально звонили ее менеджеру и говорили: "Давай мы без суда просто миллион вам заплатим", на что ее менеджер ответил, что суд решит. А так ещё плюс 500 тысяч у них бы было», — сказал артист.

Ярушин про Россию

«Не дождётесь! Россия — это моя Родина, здесь моя семья, работа, друзья — у меня здесь всё. Да банальное всё, что я сделал в своей жизни сейчас, я сделал именно здесь. А бежать куда-то, когда стало сложнее, я не намерен, я из Челябинска же, ну. Любые трудности — это возможности для роста, я убеждён», — подчеркивал Стас.

