Брат-убийца, осуждение Макана и счастливая семейная жизнь: все тайны звезды «Ворониных» Екатерины Волковой
Екатерина Волкова — известная российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкую популярность ей принесла роль домохозяйки Веры в ситкоме канала СТС «Воронины». С момента выхода проекта интерес к биографии актрисы, ее личной жизни и внешности не ослабевает, а любые новости вокруг имени Волковой активно обсуждаются в СМИ и соцсетях. Подробнее о её жизни читайте в материале «Радио 1».
Детство и семья Екатерины Волковой
Биография Екатерины Волковой началась 15 января 1982 года в эстонском Таллине. Семья будущей актрисы жила обеспеченно: отец занимался серьезным бизнесом и дипломатической деятельностью, мать была домохозяйкой. Несмотря на то, что мама всегда находилась рядом, ключевую роль в формировании характера Екатерины сыграла бабушка — воспитатель детского сада.
В одном из интервью актриса признавалась, что именно бабушкины наставления, жизненная мудрость и умение обращаться с детьми помогли ей справляться с трудностями и идти к успеху. Позже Волкова неоднократно отмечала, что именно благодаря этим советам она смогла выстоять в профессии.
В детстве Екатерина вместе с родителями переехала в Москву. С ранних лет девочка демонстрировала артистические способности. В парикмахерской, где работала ее тетя, Катя часто пела, танцевала и читала стихи, собирая вокруг себя зрителей. Родственники и знакомые в один голос говорили, что ее будущее — сцена. Однако окончательно о профессии актрисы Волкова задумалась только перед окончанием школы.
Образование и первые шаги актрисы
Родители будущей звезды отнеслись к выбору дочери без восторга. Они считали актерство ненадежной профессией и настаивали на более «приземленном» образовании. Несмотря на это, Екатерина поступила в Театральное училище имени М. С. Щепкина и в 2003 году окончила его с отличием.
Однако красный диплом не стал пропуском в успешную карьеру. Молодая актриса столкнулась с суровой реальностью: сотни выпускников, конкуренция и отсутствие заметных ролей. Волкова получила работу в Государственном театре киноактера, а параллельно ходила на бесконечные кастинги. В лучшем случае ей доставались эпизоды, а чаще — отказы.
Прислушавшись к мнению родителей, в 2006 году актриса окончила Академию бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, получив диплом финансиста-экономиста. По профессии она так и не работала, но в какой-то момент всерьез задумывалась о карьере в банковской сфере.
Тяжелый путь к успеху
Несколько лет в кино не происходило практически ничего. Екатерина ежедневно разносила резюме, портфолио и фотографии, проходила пробы в сериалы, фильмы и рекламу. Отсутствие результатов и стабильного дохода подтолкнули актрису к мысли о смене профессии.
Переломным моментом стал рекламный ролик «Галина Бланка», в котором Волкова сыграла счастливую танцующую мать, добавляющую в бульон кубик приправы. После выхода рекламы актрису начали узнавать, а предложения о съемках стали поступать чаще, пусть и на второстепенные роли.
Екатерина Волкова в сериале «Воронины»: роль, изменившая жизнь
Настоящая популярность пришла к Екатерине Волковой после сериала «Воронины». Кастинг оказался непростым и растянулся почти на год. Первый раз актриса провалилась и осталась незамеченной. На втором кастинге ее запомнили, но отказали из-за возраста. Лишь с третьей попытки Волкова обошла нескольких конкуренток и получила роль Веры.
На момент начала съемок актриса почти ничего не знала о семейной жизни, но ее героиня настолько органично вписалась в сюжет, что быстро полюбилась зрителям. Проект принес Волковой славу, стабильность и финансовый успех.
Во время съемок она не только обрела экранную семью, но и наладила личную жизнь, родив ребенка.
Актерский состав сериала сильно сдружился. Волкова тепло отзывалась о работе с Георгием Дроновым, Станиславом Дужниковым, Анной Фроловцевой и Борисом Клюевым. Позднее она признавалась, что в продолжении проекта ей особенно не хватало именно Клюева.
Карьера после успеха
После «Ворониных» фильмография актрисы начала активно пополняться. В 2009 году Волкова вошла в тройку лучших российских актрис, а затем получила роль в сериале «Отблески», где сыграла более жесткий и собранный образ — майора милиции.
В разные годы она снималась в проектах «Верю не верю», «Мамы-3», «Уроки выживания», «Короткие волны», «Любовь лечит», «СуперИвановы», а также в детективной мелодраме «Однажды в Залесье». В 2025 году актриса продолжила гастроли со спектаклями «Ты будешь моей!» и «Пигмалион», где исполнила роль Элизы Дулиттл — образ своей мечты.
Екатерина Волкова в театре и на телевидении
Несмотря на плотный график съемок, Екатерина Волкова активно играла в театре. В ее репертуаре — спектакли «Ровно в семь», «Идеальный муж», «Дурочка», «Валентин и Валентина». Кроме того, она попробовала себя в роли продюсера, работая над постановкой «Собака на сене».
Актриса часто появлялась в телевизионных проектах и шоу: «Кто хочет стать миллионером?», «Угадай мелодию», «Самый умный», «Пусть говорят!», «Форт Боярд». В 2013–2014 годах Волкова вела детскую программу «Мама на 5+» на канале Disney, а также участвовала в шоу «Империя иллюзий» и «Танцы со звездами».
Личная жизнь и слухи
Екатерина Волкова замужем за профессиональным танцором Андреем Карповым, участником проекта «Танцы со звездами». Пару познакомила общая подруга Дарья Сагалова. Роман начался после приглашения на индивидуальный урок танцев.
Одним из самых запоминающихся свиданий стало путешествие в лес с завязанными глазами, костром, сосисками и вином под звездным небом. В 2010 году в Париже Карпов сделал Волковой предложение, а в 2011 году у пары родилась дочь Елизавета.
Семейная жизнь не раз становилась объектом слухов. Во время участия Карпова в «Танцах со звездами» появились сплетни о его возможном романе с Еленой Подкаминской. Поводом стали совместные фотографии, однако после окончания проекта подозрения не подтвердились и до развода дело не дошло.
В 2019 году Волкова шокировала подписчиков заявлением о беременности и даже назвала имя будущей дочери — Флоранс. Позже выяснилось, что это был социальный эксперимент, призванный показать, насколько легко люди верят информации из соцсетей.
Весной 2025 года актриса вновь заставила поклонников волноваться, опубликовав фото с паспортом и анкетой о браке. Позже она разместила совместный снимок с мужем, развеяв слухи о разводе.
Внешность и стиль Екатерины Волковой
Екатерина Волкова не скрывает свою фигуру и регулярно делится фото в платьях, шортах и купальниках. При росте 166 см она весит около 55 кг. Актриса рассказывала, что периодически устраивает жесткий детокс, благодаря которому однажды сбросила четыре кг.
В молодости Волкова задумывалась о ринопластике, но позже отказалась от этой идеи. Сейчас она поддерживает внешность с помощью мезотерапии и витаминных коктейлей.
Скандалы и резонансные истории
Весной 2023 года актриса оказалась в центре громкого скандала: ее младший брат Леонид был обвинен в двойном убийстве в США. По версии полиции, причиной конфликта стал отказ в материальной помощи. Волкова публично заявила, что не верит в виновность брата, и призналась, что из-за переживаний попала в больницу с анемией.
Годом позже актриса резко высказалась в адрес рэпера Макана после его заявлений о современных девушках. Волкова отметила, что мужчины часто выбирают именно «вызывающих», тогда как скромные и семейные девушки остаются без внимания и вынуждены подстраиваться под навязанные шаблоны.
Екатерина Волкова сегодня
Сегодня актриса продолжает активно работать в кино, театре и на телевидении. Новости о проектах она публикует в личном блоге. Осенью 2025 года Волкова была вынуждена отменить гастроли из-за болезни — вируса с высокой температурой и сильным отеком.