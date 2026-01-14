14 января 2026, 12:36

Екатерина Волкова (фото: Instagram* @volkovihome)

Екатерина Волкова — известная российская актриса театра и кино, телеведущая. Широкую популярность ей принесла роль домохозяйки Веры в ситкоме канала СТС «Воронины». С момента выхода проекта интерес к биографии актрисы, ее личной жизни и внешности не ослабевает, а любые новости вокруг имени Волковой активно обсуждаются в СМИ и соцсетях. Подробнее о её жизни читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и семья Екатерины Волковой Образование и первые шаги актрисы Тяжелый путь к успеху Екатерина Волкова в сериале «Воронины»: роль, изменившая жизнь Карьера после успеха Екатерина Волкова в театре и на телевидении Личная жизнь и слухи Внешность и стиль Екатерины Волковой Скандалы и резонансные истории Екатерина Волкова сегодня

Детство и семья Екатерины Волковой

Екатерина Волкова (фото: Instagram* @volkovihome)



Образование и первые шаги актрисы

Тяжелый путь к успеху

Екатерина Волкова в сериале «Воронины»: роль, изменившая жизнь

Екатерина Волкова, Георгий Дронов и Мария Ильюхина (фото: Instagram* @volkovihome)

Карьера после успеха

Екатерина Волкова в театре и на телевидении

Екатерина Волкова с мужем и дочерью (фото: Instagram* @volkovihome)

Личная жизнь и слухи

Внешность и стиль Екатерины Волковой

Екатерина Волкова (фото: Instagram* @volkovihome)

Скандалы и резонансные истории

Екатерина Волкова сегодня