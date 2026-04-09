«Полез в мои трусы»: экс-любовница Арарата Кещяна раскрыла тайны звезды. Почему он скрывал рождение сына и за что теперь ответит в суде
Арарат Кещян, знакомый миллионам по сериалу «Универ», оказался в эпицентре семейного скандала. Эльвира Кретова утверждает, что 14 лет назад родила от него сына, но актёр скрывал ребёнка всё это время. Экс-возлюбленная подала на алименты и заявляет, что внезапное желание Арарата увидеть ребёнка лишь добило подростка. Подробности читайте в материале «Радио 1».
От «Новой общаги» до «Отпуска»: фильмография Арарата КещянаБудущий актёр родился осенью 1978 года. Мама работала учительницей, отец был инженером-строителем. В то время семья жила в Гаграх, а позже перебралась в Адлер, где Арарат окончил школу. В первой половине 1990-х годов из-за грузино-абхазского конфликта они уехали в Россию. Мальчик рос вместе с братом Ашотом, который был для него примером. Ашот учился на экономиста, а младший брат — на гостиничное дело. Оба увлекались КВН, и родители их в этом поддерживали, хотя юмор не был связан с их профессиями.
В 1999 году братья попали в команду «Внуки Лумумбы». За три года команда завоевала несколько наград, стала чемпионом Сочи и дошла до полуфинала Северной лиги КВН. Арарат вместе с командой сделал пародию на монолог Геннадия Хазанова «Попугай» и получил за неё приз «Малый КиВиН в золотом». В 2006 году «Внуки Лумумбы» выиграли Высшую лигу КВН. Перебравшись в Москву, братья стали часто мелькать на телевидении. Впервые их показали в 2007 году в «Бла-Бла шоу», затем они появились в выпуске «Королей ринга». Арарату и Ашоту доверили вести десятый выпуск программы «Вне игры». Также они снимались в проекте «Бойцовский клуб» — и всё это параллельно с играми в КВН.
А в 2009 году Кещян, неожиданно для себя, прошёл кастинг в сериал «Универ». Ему досталась роль Артура Тиграновича Микаэляна по прозвищу Майкл. По сценарию это обаятельный и падкий на девушек студент-историк из Адлера. В 2011 году Арарат снялся в продолжении ситкома, который вышел под названием «Универ. Новая общага». Помимо разных версий «Универа», актёр работал над картиной «Няньки». Также он попал в полнометражный фильм «Тот ещё Карлосон!» — ленту показали в середине марта 2012 года. Там Кещян сыграл полицейского Артёма Оганесова.Спустя два года артист вошёл в состав картины «Кавказская пленница!», где ему досталась роль Джабраила. Одной из самых ярких работ в его фильмографии стали «Одноклассницы». В 2021 году Кещян предстал в образе олигарха Таймураза в многосерийной телевизионной комедии «Отпуск». Всего в послужном списке актёра восемнадцать картин. А в 2026 году зрители увидят продолжение легендарного ситкома под названием «Универ. 15 лет спустя». Выход сериала планируется в апреле.
Сюрприз судьбыПочти до тридцати лет Арарат не заводил серьёзных отношений. Всё свободное время отнимали КВН и недолгие романы, ни к чему не обязывающие. Однако в 2007 году он, к удивлению родных, женился на москвичке Ирине. Сильнее всех переживал отец, Геворг Ашотович. Он чувствовал: молодые люди слишком разные. Но Кещян был влюблён и полагал, что сам лучше знает, как поступать. После свадьбы выяснилось: девушка оказалась не готова к семейному укладу, каким его понимали в армянских традициях актёра. Не прожив вместе и трёх лет, пара распалась.
Второй раз артист женился в 2013 году. С будущей женой Екатериной Шепетой он познакомился на вечеринке после съёмок. Она работала в кинокомпании, занималась пиаром и продвижением фильмов с его участием. Молодые люди обменялись номерами, стали общаться, присматриваться друг к другу. А после совместного отдыха в Доминикане оба поняли — это серьёзно. Однако судьба приготовила для восточного мужчины, который искренне мечтал о наследнике, неожиданный поворот. Вместо долгожданного сына Екатерина подарила ему трёх прекрасных дочерей — Еву, Диану и Ани.Это обстоятельство не только не разочаровало Кещяна, но и полностью перевернуло его взгляды на жизнь. Актёр с огромной радостью и внутренним спокойствием окунулся в воспитание девочек. Он осознал: настоящее счастье не зависит от того, родится у тебя сын или дочь. В сентябре 2014 года у пары родилась первая дочь. Отец ласково называет Еву «бандиткой». Ещё когда жена была беременна, она открыла свадебное агентство. Позже запустила женский интернет-портал «Уткин дом». Сегодня у Екатерины уже собственный салон красоты. Через три года у Кещяна родилась вторая дочь, которую назвали Дианой. В мае 2022 года жена сообщила, что снова беременна. Третья девочка появилась на свет 25 сентября, её назвали Ани. По собственному признанию артиста, именно отцовство изменило его взгляды на роль женщины в жизни.
«Перед рождением Евы я был такой стандартный запрограммированный кавказец: „Пацан, пацан, ничего, кроме пацана. Разве есть еще какой-то пол?“ С появлением дочки я осознал, кто такие моя мама, сестра и жена», — рассказал Арарат изданию TVcenter.ru.
Тайный сын, угрозы и встреча на футбольном турниреНа фоне этого, казалось бы, безоблачного семейного счастья Арарат Кещян неожиданно оказался в центре громкого скандала. Женщина по имени Эльвира Кретова заявила, что является матерью его четырнадцатилетнего сына. Ребёнка назвали Эльдаром. По словам Кретовой, актёр все эти годы скрывал существование мальчика от окружающих и не участвовал в его воспитании. Женщине пришлось обратиться в суд, чтобы добиться от отца выплаты алиментов. Кещян не остался в стороне и отправил Кретовой сообщение, которое она вскоре обнародовала. Актёр писал резко и прямо: он якобы собирался предложить мирное решение, удобное для сына, но Эльвира его опередила — выплеснула на него «поток грязи». Дальше от него последовало ещё более жёсткое заявление:
«Это коснулось моей семьи — значит, стопов не будет», — сказал Арарат.Арарат пригрозил, что будет добиваться прав на сына через суд, и посоветовал Кретовой откладывать деньги на судебные издержки за ложные показания. Всю эту историю он охарактеризовал как «разминку перед основным боем». Эльвира в ответ подчеркнула, что не намерена отступать. Она назвала артиста «деспотичной личностью, возомнившей себя бессмертной». Женщина добавила, что зафиксировала угрозу и что у неё хороший защитник. Ранее Кретова уже делилась подробностями первой встречи сына с тем, кто, как она утверждает, приходится ему отцом. Всё произошло на футбольных соревнованиях.
Кещян появился там неожиданно, без звонка. На стадионе были родители, наставники, партнёры по команде — вся привычная для ребёнка среда, в которой папы никогда не было. Актёр опустился на корточки и обратился к мальчику с вопросом: — «Привет! А ты знаешь, кто я?». По словам Кретовой, в тот день артист явился на турнир вместе со своей супругой, которая ждала ребёнка. Женщина подчеркнула: до 2020 года Арарату не было никакого дела до их сына.
Как Кещян в суде просил алименты по минимуму Воронежской областиРазногласие между Эльвирой Кретовой и Араратом Кещяном в итоге закончилось судом. Звезда «Универа» не отказывается от финансовой помощи сыну. Однако настаивает на том, чтобы алименты высчитывали по прожиточному минимуму Воронежской области. А это всего около шестнадцати тысяч рублей. Кретова сообщила, что в суде Кещян всячески её принижал, но при этом сам, по её словам, «выглядел жалко» — жаловался на отсутствие денег и непостоянные доходы. Женщина не скрывает возмущения и называет такое поведение бессовестным.В конце концов Кещяну пришлось самому выйти на связь с журналистами. Он посоветовал представителям прессы внимательно прочитать высказывания матери его ребёнка. По мнению актёра, ситуация настолько очевидна, что не требует дополнительных комментариев. Однако Кретова не унимается и продолжает раскрывать щекотливые подробности.
«Полез в мои трусы в 2020 году вместо того, чтобы с сыном встретиться. Пришёл уже, когда узнал, что жена снова ждёт девочку. Расстроился, бывает», — заявила женщина в соцсетях.Мнения в сети разделились: часть аудитории на стороне Кретовой, остальные — разочарованы поведением актёра. Ситуация пока далека от завершения, остаётся только наблюдать, чем всё обернётся для Арарата, ему предстоит тяжёлое испытание, которое наверняка оставит след в его судьбе и карьере.