«Не надо радоваться»: супруга Фёдора Смолова рассказала о выкидыше

Фёдор Смолов и Карина Истомина (Фото: Instagram* / @smolovfedor_10)

Блогер Карина Истомина поделилась в соцсетях личной и непростой историей — она рассказала, что пережила выкидыш.



В откровенной публикации супруга футболиста Фёдора Смолова подробно описала свои эмоции и то, как развивалась ситуация.

По словам Карины, сначала она с радостью восприняла новость о беременности. Вместе с мужем они обсуждали будущее, делились счастьем с родными и близкими друзьями. Однако во время визита к врачу ожидания сменились тревогой: на УЗИ беременность не подтвердилась.

Позже врачи предположили, что речь могла идти о биохимической беременности, внематочной беременности или слишком раннем сроке, который ещё невозможно было зафиксировать.

Истомина призналась, что для неё это стало тяжёлым эмоциональным опытом. Она отметила, что не была готова к такому исходу и, возможно, слишком рано позволила себе радоваться. При этом блогер подчеркнула, что не нуждается в жалости и делится своей историей скорее для честного разговора о подобных ситуациях, с которыми сталкиваются многие женщины.

Софья Метелева

