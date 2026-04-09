Раскрыты детали дела о наркотиках против звезды «Постучись в мою дверь»

09 апреля 2026, 08:30

Турецкую актрису Ханде Эрчел оправдали по делу о наркотиках

Турецкую актрису Ханде Эрчел, известную по сериалу «Постучись в мою дверь», полностью оправдали по делу о хранении наркотиков. Об этом сообщает местное издание Gazete Pencere.





Анализы дали отрицательный результат — следов наркотиков нет. Исследование проводилось по образцам крови и волос артистки. Еще до получения результатов она заявила, что никогда не употребляла запрещенные вещества.

«После обнародования данных судмедэкспертов с Ханде Эрчел сняты все обвинения. Также вне подозрений остается и ее бывший бойфренд Хакан Сабанджи», — говорится в статье.