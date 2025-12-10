Пропал с экранов и оказался в центре скандала с ДНК: Артёму Терехову 40 лет. Как сейчас живёт звезда «Кадетства»?
Артём Терехов – российский актёр, получивший известность благодаря роли Кирилла Соболева в популярном сериале «Кадетство». Яркий старт карьеры, тем не менее, быстро пошёл на спад и сейчас артист практически не появляется на экранах. 11 декабря звезде исполняется 40 лет. Чем Терехов занимается сегодня, как он оказался в центре ДНК-скандала и кто его жена – в материале «Радио 1».
Детство и юность
Артём Сергеевич Терехов родился 11 декабря 1985 года в Зеленограде. Тяга к сцене появилась у него рано: в 12 лет он впервые переступил порог местной театральной студии при Доме культуры. Именно там будущий актёр получил свои первые навыки сценической речи, движения и работы с образом. Артём быстро стал постоянным участником детских спектаклей и новогодних представлений, а двухлетний опыт в студии стал хорошим фундаментом для будущей профессии.
С ранних лет Терехов уделял внимание физическому развитию. По инициативе отца он увлёкся футболом, любил турник, брусья, занимался хоккеем. Отдельное место занимало фехтование — интерес к нему появился в клубе исторической реконструкции. Позже к увлечениям добавились конные прогулки и походы.
Окончив школу, Артём решил попробовать свои силы во ВГИКе и поступил в мастерскую Андрея Панина. Два года обучения под руководством знаменитого актёра дали ему ценный опыт и первые профессиональные связи. После этого он продолжил образование в Международном Славянском институте имени Г.Р. Державина, выбрав актёрский факультет. Его наставником стал Геннадий Алексеевич Фролов — известный артист советского и российского кино.
Актёрская карьера Артёма Терехова
Первые шаги Артёма в кино были скромными. Он участвовал в массовках и эпизодах, постепенно набираясь практики. В 2004 году он получил свою первую небольшую роль в картине Андрея Панина «Полный вперёд!». Пусть в кадре он появился всего на несколько секунд, проект подарил ему знакомство с известными актёрами — Дмитрием Назаровым, Александром Феклистовым, Ксенией Лавровой-Глинкой.
За следующие годы Терехов сыграл несколько разноплановых эпизодов: рэпера в фильме «Зови меня Джинн», скинхеда во «Внуке космонавта», фаната футбольного клуба во «Взрослой жизни девчонки Полины Субботиной». Он старательно впитывал опыт и тренировался в создании самых разных образов.
Настоящий успех пришёл в 2007 году, когда Артём стал частью актёрского состава популярного сериала «Кадетство». Его герой, Кирилл Соболев, появляется во втором сезоне и сразу вовлекается в эмоциональные переживания, соперничество и любовные истории. Зрителям герой запомнился прямолинейным, эмоциональным характером и стремлением к лидерству. В третьем сезоне персонаж стал вице-сержантом, что добавляет ему новых испытаний.
Проект подарил Артёму не только популярность, но и друзей среди коллег — Бориса Корчевникова, Артура Сопельника, Павла Бессонова, Кирилла Емельянова и других.
После «Кадетства» Терехов на долгие годы исчез с экранов. Вернулся он только в середине 2010-х, сыграв в сериалах «Аргентина», «Опекун», «Без следа», а затем — в проектах «Майор Соколов. Игра без правил» и «Свидетели».
Параллельно актёр развивал педагогическое направление. В 2017 году он открыл в Зеленограде театральную студию «Зелики», где обучает детей и подростков основам актёрского мастерства, сценической речи, пластике и артистизму.
Личная жизнь Артёма Терехова
В середине 2010-х Артём познакомился с Ольгой Беляевой, специалистом в сфере кинопроизводства. Она занимается кастингами и подбором актёров для рекламных и киноработ. Между ними завязались отношения, которые привели к свадьбе. Позже в семье родился ребёнок, о котором Артём рассказывает редко – он предпочитает держать личную жизнь за рамками публичности.
Скандал с ДНК: конфликт, всколыхнувший СМИ
В 2019 году имя актёра снова появилось в СМИ – он стал гостем программы «На самом деле», где его бывшая знакомая Лилия Еремеева утверждала, что он является отцом её девятилетнего сына. Терехов настоял на проведении ДНК-теста.
Участие других звёзд «Кадетства»
Однако за несколько месяцев до появления Терехова на ток-шоу другие актёры сериала также оказались в центре громких историй о внебрачных детях. Первым стал Александр Головин – зрители узнали о его дочери Оливии, рождённой от Светланы Белогуровой.
Потом был случай с Виталием Абдуловым, который пытался найти бывшую возлюбленную, но вместо этого обнаружил девушку, представившуюся его дочерью. Проверка в программе «На самом деле» показала, что Мария – мошенница.
История Лилии Еремеевой
Затем в студию пришла Лилия Еремеева и заявила, что девять лет назад родила от актёра Артема Терехова ребенка.
Она не верила, что артист придёт на съёмки, поэтому хотела просто придать историю огласке. Однако Терехов появился в студии, рассказал свою версию событий и настоял на ДНК-тесте. Экспертиза подтвердила, что актёр не является отцом мальчика.
Артём Терехов сейчас
После «Кадетства» Терехов редко появляется на экранах, играя преимущественно эпизодические роли. Последняя его роль датируется 2017 годом. Тогда он сыграл в эпизоде сериала «Свидетели».
Основное внимание актёр уделяет преподаванию и развитию театральной студии. Кинокарьера развивалась не так ярко, как в юности, но актёр сумел найти своё место в профессии, передавая опыт новым поколениям артистов.