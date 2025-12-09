Несколько абортов, бегство от киевского режима и неудачная пластика: что Таисия Повалий говорит об СВО и почему от неё отказался сын?
Имя Таисии Повалий широко известно в России и на Украине. Она была одной из лучших эстрадных певиц 90-х и 00-х. 10 декабря звезда отметит 61-летие. Почему от неё отрекся сын, как она работала в Верховной раде, а потом была вынуждена бежать из страны, что думает об СВО и где проживает сейчас – в материале «Радио 1».
Таисия Грявинец: детство в простой семье и первый шаг в музыку
10 декабря 1964 года в селе Шамраевка Киевской области родилась Таисия Грявинец. Родители — Николай Павлович и Нина Даниловна — были простыми рабочими. Когда девочке было три, семья переехала в Белую Церковь.
Петь Тая начала с раннего детства и шутила, что однажды станет народной артисткой. Её кумирами были София Ротару, Эдита Пьеха и Людмила Сенчина — чуть позже она скажет, что именно эти исполнительницы сформировали её вкус.
Режим в семье был строгим: никаких шумных праздников, ранний отбой — даже Новый год не считался поводом для послаблений.
«Самое главное в жизни — правильное питание и режим», — вспоминала певица слова родителей.
В музыкальной школе она училась игре на пианино и гитаре, выступала в хоре, участвовала в конкурсах. Но именно голос выделял её среди других.
Развод родителей и переезд в Киев
Когда Таисии исполнилось 13, семья распалась. Отец пристрастился к алкоголю и начал проявлять агрессию. Мать терпела годами, но именно Тая настояла на разводе, после чего отец переехал в другой город.
После восьмого класса девушка переехала в Киев и поступила в музыкальное училище им. Глиэра. Педагоги прочили ей карьеру оперной певицы — настолько сильным и чистым был голос. Но позже Повалий осознанно выбрала эстрадно-джазовое направление.
В столице она сразу начала работать: вступила в труппу Мюзик-холла и гастролировала по стране.
Первый брак Таисии Повалий и рождение сына
Первым мужем стал преподаватель Владимир Повалий — он был старше на шесть лет, и молодой Тае казалось, что он надёжный и серьёзный человек.
В 1983 году у пары родился сын Денис.
Владимир получил престижную работу в Укрконцерте и часто бывал в гастролях, месяцами отсутствуя дома. Таисия совмещала уход за ребёнком и сцену — по ночам она репетировала, а днём заботилась о семье.
Семья была внешне благополучной, но без открытых эмоций:
«Всё было ровно — ни плохого, ни хорошего», — вспоминала Повалий.
«Голубой огонёк» и встреча с Игорем Лихутой
В начале 90-х участие в «Голубом огоньке» стало поворотным моментом. Именно тогда молодая, ещё малоизвестная певица попала в поле зрения барабанщика Игоря Лихуты — человека с непростой судьбой, но ярким темпераментом и большим музыкальным опытом.
Он увидел не только талант, но и огромный потенциал артистки.
«Я ощущала восторг от того, что Игорь говорил прекрасные слова о моей внешности, о моем голосе, о моём душевном пении…», — признавалась Повалий.
Лихута стал её директором, соавтором, полноценным продюсером — и позже мужем.
Эта любовь разрушила предыдущую семью: супруг не принял решения жены, а Денис выбрал жить с отцом.
31 декабря 1993 года состоялась свадьба Таисии и Игоря.
С Игорем Лихутой у певицы крепкий брак и творческий союз. Однако путь оказался непростым: Повалий признавалась, что не раз прерывала беременность из-за концертных графиков и позже сожалела об этом, поскольку родить больше не удалось.
Карьерный взлёт Таисии Повалий: конкурсы, звания, признание
Настоящая слава пришла Повалий после победы на «Славянском базаре» в 1993-м. В 1994 году она получила сразу две награды — «Лучшая певица года» и «Лучший музыкант года». А в 1997 стала Народной артисткой Украины.
С появлением Лихуты в её жизни начались серьёзные гастроли, большие гонорары и масштабная популярность.
Выход на российскую сцену
С начала 2000-х Повалий активно работала на российской сцене.
Дуэты с Иосифом Кобзоном, Стасом Михайловым, Валерием Меладзе сделали её частой гостьей российских телеэфиров. А сотрудничество с Николаем Басковым принесло настоящие хиты — песня «Отпусти меня» до сих пор считается одной из её лучших работ.
«Мы пили шампанское, ели шашлык… И вдруг Игорь поставил песню, которую я собиралась записывать одна. В итоге спели вместе — и произошла магия», — вспоминала певица.
Её композиции занимали первые места в чартах, она неоднократно получала «Золотой граммофон» и стала одной из самых востребованных артисток России.
Политическая деятельность Таисии Повалий и отношение к СВО
В 2012 году Повалий была избрана в Верховную Раду от Партии регионов и стала советником тогдашнего президента Украины Виктора Януковича по вопросам культуры.
Когда выяснилось, что она совмещает предпринимательство и депутатский мандат, разразился скандал и её лишили полномочий.
До 2014 года она жила в Киеве и продолжала выступать, но после Евромайдана атмосфера вокруг неё изменилась.
После событий того года концерты Повалий на Украине стали отменять, ей угрожали, обвиняли в нелояльности к новому режиму. В 2015 году её лишили всех украинских званий.
С 2014-го по 2022-й она жила на две страны, почти не комментируя политику. Главным тормозящим фактором была мать, оставшаяся в Киеве.
За два дня до начала СВО Повалий перевезла родительницу в Москву — пенсионерка проехала 2000 км через Польшу и Беларуссию.
Только тогда певица смогла открыто высказать свою политическую позицию. Она публично поддержала Россию, назвала происходящее «восстановлением исторической справедливости», выступила 9 мая 2022 года в Москве, а в 2023-м — в Луганске.
На Украине её имущество — участки, дом и автомобиль — было обращено в доход государства на сумму около 10 млн долларов.
Тяжёлый личный разрыв: сын отрёкся от матери
Повалий призналась, что её позиция вызвала конфликт с сыном Денисом. Он пытался её переубедить, но, не сумев, заявил:
«Я не имею отношения к этому человеку».
Этот эпизод стал одним из самых болезненных для певицы, которая всю жизнь стремилась сохранить хотя бы видимость семейной гармонии.
Неудачная пластика Повалий
Тема внешности всегда сопровождала Повалий. Настоящим потрясением стало признание в 2023 году того, что она одной из первых ввела в лицо биополимерный гель.
Препарат распределился неравномерно, и одна щека стала больше другой.
Гель не рассасывается и срастается с мышцами, поэтому корректировать дефект почти невозможно.
«Так и живу… Скрываю изъян гримом. Просто трачу на макияж больше времени», — рассказывала артистка.
Российское гражданство и новый дом: как сейчас живет Таисия Повалий
Получив российский паспорт, Повалий приобрела дом в Подмосковье стоимостью 45 млн рублей.
Дом был куплен в ипотеку, что она сама подтверждала:
«Плачу ежемесячные платежи. Дом с историей, мебель досталась от прежних хозяев. Пока меня всё устраивает».
На российской сцене спрос на неё остаётся средним, но стабильным. По словам продюсеров, её гонорар сегодня составляет около одного миллиона рублей за выступление.