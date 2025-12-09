Считает себя «каблуком» и готов простить жене измену: как сейчас живёт Антон Лаврентьев и почему он ушёл из «Орла и Решки»?

09 декабря 2025, 12:06

Антон Лаврентьев (фото: Instagram* / antonlavrentiev)

Антон Лаврентьев — музыкант, актер, поэт и телеведущий, известный по проектам «Орёл и решка. Шопинг» и «Голос». Также он принимал участие в дубляже полюбившегося мультфильма «Зверополис». 10 декабря артисту исполняется 42 года. Как развивалась его карьера: от работника клуба до музыканта и телеведущего, кто его жена, с кем ему приписывали романы и почему он готов простить супруге измену — в материале «Радио 1».





Биография Антона Лаврентьева: детство и семья

Антон Лаврентьев (фото: Instagram* / antonlavrentiev)



Первые шаги в карьере: от клуба до музыкы

Музыкальные проекты и начало творческого пути



Антон Лавреньев в шоу «Голос»

Антон Лаврентьев (фото: Instagram* / antonlavrentiev)



Новые клипы, альбомы и музыкальные эксперименты

Антон Лавреньев в кино: от эпизодов до значимых ролей

Телевидение: «Орел и решка» и другие проекты

Антон Лаврентьев, Алина Астровская и Регина Тодоренко (фото: Instagram* / antonlavrentiev)



Личная жизнь Антона Лаврентьева

Брак с Алиной Астровской

«Когда двое встречаются, то соприкасаются не только физически, но и ментально. Когда между нами с Алиной происходит соитие, образуется незримая связь. Если, грубо говоря, я встречу другую женщину и пересплю с ней, наша связь с Алиной порвется — и все! Это будет начало конца, что бы там ни было дальше», — сказал он.

Антон Лаврентьев с женой (фото: Instagram* / antonlavrentiev)



«Тут все очень просто: первое имя я выбирал, второе имя — Аля. Она выбрала — Лев. Там еще был прикол: у жены возле пупка появилась вена в форме буквы "Л". И она такая: "Вау, так это точно Лев". И все, мы решили — Лев Антонович», — вспоминал ведущий.

«Я каблук со стажем! Хороший 24-сантиметровый каблук — это залог прекрасной и здоровой семьи!» — шутит он.

Антон Лаврентьев сегодня