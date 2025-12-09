Считает себя «каблуком» и готов простить жене измену: как сейчас живёт Антон Лаврентьев и почему он ушёл из «Орла и Решки»?
Антон Лаврентьев — музыкант, актер, поэт и телеведущий, известный по проектам «Орёл и решка. Шопинг» и «Голос». Также он принимал участие в дубляже полюбившегося мультфильма «Зверополис». 10 декабря артисту исполняется 42 года. Как развивалась его карьера: от работника клуба до музыканта и телеведущего, кто его жена, с кем ему приписывали романы и почему он готов простить супруге измену — в материале «Радио 1».
Биография Антона Лаврентьева: детство и семьяАнтон Лаврентьев родился 10 декабря 1983 года в Москве. Его отец — выдающийся спортсмен, член олимпийской сборной по гимнастике, мастер спорта международного класса.
Музыкальная одарённость проявилась у Антона очень рано: уже в шесть лет он стал учеником музыкальной школы, участвовал в детском хоре Большого театра и увлёкся гитарой. Мальчик мечтал собрать собственный коллектив и выступать на сцене.
Однако выбирая профессию, Лаврентьев решил получить гуманитарное образование и поступил в Московский международный университет на факультет журналистики. После защиты диплома в 2006 году он так и не стал работать по специальности — интересы увели его в совершенно другую сферу.
Первые шаги в карьере: от клуба до музыкыСразу после университета Лаврентьев устроился работать в ночной клуб, сотрудники которого занимались организацией безопасности массовых мероприятий.
Работа в индустрии развлечений быстро вывела его на новый круг общения. Антон занялся постановкой танцев, позже — организацией концертов. Контакты с артистами и продюсерами в итоге вновь привели его к музыке.
Музыкальные проекты и начало творческого путиАнтон создал два собственных коллектива. Первый — Gipsy Band, ориентированный на каверы и живые выступления с вокалисткой Верой Новак. Второй — L’acoustique, атмосферный лаундж-проект, в котором сам Лаврентьев взял на себя роль вокалиста и гитариста. С обеими группами он выступал в российских клубах и за границей.
В 2016 году Лаврентьев стал участником фестиваля MAXIDROM, где исполнил композицию «Мы запутались в лете». Артист также давал концерты в клубе «16 тонн» и проводил самостоятельные квартирники, создав вокруг себя атмосферу камерного творчества. Во время выступлений он нередко читал стихи — позже они вошли в отдельный сборник.
Антон Лавреньев в шоу «Голос»В сентябре 2017 года Лаврентьев пришёл на «слепые прослушивания» шестого сезона «Голоса». С композицией Way Down We Go группы Kaleo он сразу привлёк внимание наставников Пелагеи и Леонида Агутина, и Антон выбрал команду певицы.
Его выступление произвело сильное впечатление: ролик быстро преодолел отметку в миллион просмотров на сайте Первого канала.
На этапе «поединков» Лаврентьев дуэтом с Евгенией Романес исполнил песню «Эхо любви» и прошёл дальше. В «нокаутах» он выбрал Blurred Lines, а в четвертьфинале исполнил «Ne me quitte pas», собрав 76 процентов голосов. В полуфинале Антон представил Love Runs Out, но уступил конкуренту и покинул проект.
После проекта артист продолжил музыкальную карьеру, выпустив треки «Гори», «Париж», Monami, «Моя романтика». Они вошли в альбом «Мои путешествия».
Новые клипы, альбомы и музыкальные экспериментыВ 2017 году вышло видео «Эта осень», в 2018-м — клип «Динамо», а также совместная работа с Региной Тодоренко «Ад и рай». Весной 2019-го Лаврентьев представил программу «Близнецы» — основу будущего студийного альбома, в котором он искал свежую музыкальную форму, сочетая поэзию с электронной аранжировкой.
В 2021 году Лаврентьев вместе с супругой отправился в концертный тур, включая выступление на крыше Fantomas Rooftop. Пара исполнила как знакомые слушателям песни, так и абсолютно новые композиции.
Антон Лавреньев в кино: от эпизодов до значимых ролейЧерез участие в клубной индустрии Лаврентьев вышел на сферу кино и телевидения. Первые появления на экране включали эпизодическую роль в триллере «Беглецы» и съёмки в сериале «Сальса». Кроме того, он участвовал в дубляже мультфильма «Зверополис» и озвучил одного из главных героев — хитрого лиса Ника Уайлда.
В 2017 году он присоединился к международному ситкому #MARTINIRACING PLAYTIME, созданному в рамках мероприятия от Martini.
В 2020 году на СТС стартовал сериал «Филатов», где Лаврентьев сыграл второстепенного персонажа Васю. Осенью 2022 года он вновь появился на экране — в роли преподавателя музыки в подростковом сериале. Его партнёром по проекту стал Даня Милохин, о котором Антон отзывался как о дисциплинированном и открытом к работе актёре, несмотря на отсутствие профильного образования.
Телевидение: «Орел и решка» и другие проектыНастоящим прорывом стал переход в команду «Орла и решки». Продюсеры искали замену ведущему Константину Октябрьскому, и Лаврентьев идеально подошёл под формат. Высокий, харизматичный, свободный перед камерой артист дебютировал в эфире в мае 2014 года.
Участие в программе сделало его публичной фигурой. Он использовал площадку не только как ведущий, но и как музыкант — часто знакомил аудиторию со своим творчеством. В конце 2015 года Лаврентьев покинул проект, объяснив решение желанием сосредоточиться на музыке и работе над новым альбомом.
В 2023 году он вновь появился на телевидении в ночном шоу «Подкаст. Лаб», где вместе с Кариной Кросс и Валей Карнавал вел направление «Неформат», посвящённое музыкальной индустрии.
Личная жизнь Антона ЛаврентьеваДолгое время личная жизнь Лаврентьева оставалась закрытой. Ему приписывали роман с Марией Иваковой, коллегой по «Орлу и решке», особенно после шуточной «свадьбы» в Лас-Вегасе. Позднее обсуждали возможный роман Антона с Ириной Шелест, которая работала пиар-директором. Пара уже подумывала о браке, но союз распался. После расставания музыкант начал встречаться с певицей Анной Золотовой.
Брак с Алиной Астровской
Летом 2019 года стало известно о романе Антона с бывшей ведущей «Орла и решки» Алиной Астровской. На одном из концертов он посвятил ей песню и публично признался в любви. Пара объявила о помолвке, а 1 февраля 2021 года состоялась свадьба в кругу близких.
Спустя две недели супруги вышли на сцену с программой «Равновесие», где сочетали музыку и поэзию. Позже они рассказали в проекте Агаты Муцениеце «Честный развод», что начали семейную терапию с первых месяцев совместной жизни — не из-за проблем, а ради укрепления отношений. Однако сложности действительно возникали: Алина часто находилась в разъездах, и супруги подолгу не виделись. Антон поддерживал жену и старался адаптироваться к её графику.
Актер подчеркивает, что Алина для него является идеальной женщиной, поэтому он даже не думает о том, чтобы ей изменять.
«Когда двое встречаются, то соприкасаются не только физически, но и ментально. Когда между нами с Алиной происходит соитие, образуется незримая связь. Если, грубо говоря, я встречу другую женщину и пересплю с ней, наша связь с Алиной порвется — и все! Это будет начало конца, что бы там ни было дальше», — сказал он.При этом артист допускает, что смог бы простить измену супруги: он считает, что если бы его жена пошла искать что-то на стороне, значит он «чего-то недоглядел, что-то недодал».
В ноябре 2021 года стало известно о беременности Астровской. 18 марта родился их первый сын, Тео. Осенью 2023 года на сцене фестиваля «Новая Песня года» Лаврентьев объявил, что они ждут второго ребёнка. Мальчик появился на свет в мае 2024 года.
«Тут все очень просто: первое имя я выбирал, второе имя — Аля. Она выбрала — Лев. Там еще был прикол: у жены возле пупка появилась вена в форме буквы "Л". И она такая: "Вау, так это точно Лев". И все, мы решили — Лев Антонович», — вспоминал ведущий.Кроме того, супруги не исключают возможность рождения третьего ребенка, однако они хотят дождаться, когда сыновья подрастут. Антон отмечает, что они с женой хотели бы дочку, но им неважно, какого пола будет будущий малыш. Также Лаврентьев рассказал, как сохранить гармонию в отношениях.
«Я каблук со стажем! Хороший 24-сантиметровый каблук — это залог прекрасной и здоровой семьи!» — шутит он.