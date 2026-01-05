Пропала с экранов, сыграла свадьбу на Бали и родила от бизнесмена: где сейчас звезда «Восьмидесятых» Наталья Скоморохова?
Наталья Скоморохова — российская актриса театра и кино, чьё имя хорошо знакомо зрителям по сериалам «Восьмидесятые», «Между нами, девочками», «Корни» и ряду других проектов. Несмотря на растущую популярность, она остаётся одной из самых непубличных актрис своего поколения, предпочитая говорить о себе через роли, а не через личные откровения. Как сейчас живёт звезда, от кого она родила дочь и почему давно не появлялась на экране – в материале «Радио 1».
Детство и юность
Наталья Скоморохова родилась 6 января 1988 года в подмосковном Красногорске. Семья будущей актрисы не имела отношения к искусству: родители много работали и вели обычную, спокойную жизнь. В раннем детстве Наталья отличалась замкнутым характером — была стеснительной, болезненно реагировала на новые коллективы и внимание со стороны окружающих.
Столкнувшись с этой проблемой, родители решили действовать радикально и записали дочь в кружки, где требовалось регулярно выступать на сцене. Так в жизни Натальи появились танцы, вокал, фортепиано и английский язык. Особенно её увлекла хореография: занятия в ансамбле народного танца стали ежедневными и физически изматывающими. Актриса позже вспоминала, что возвращалась домой со стёртыми до крови ногами, но никогда не пропускала репетиции.
К старшим классам Скоморохова поняла, что танец — важная часть её жизни, но не профессия. Зато сцена окончательно перестала пугать. Получив аттестат, Наталья переехала в Москву и решила поступать в театральный вуз.
Образование и первые шаги
Путь к профессии оказался непростым. В Театральный институт имени Бориса Щукина Наталья поступила только с третьей попытки, став студенткой мастерской Владимира Поглазова. Во время учёбы она активно участвовала в учебных спектаклях, снималась в массовке и набиралась практического опыта.
Дебют на экране состоялся ещё в студенческие годы — в эпизодической роли в сериале «Закон и порядок: Преступный умысел». Настоящим профессиональным испытанием стала работа в сериале «Физика или химия» (2011), где Наталья сыграла Риту Туманову. Съёмки совпали с подготовкой дипломных спектаклей по произведениям Агаты Кристи, но актриса успешно справилась с нагрузкой.
Театр «Ленком» и антрепризы
После окончания Щукинского училища Скоморохову приняли в труппу театра «Ленком». Начинала она с массовых сцен в спектаклях «Юнона и Авось» и «Женитьба Фигаро», позже перешла к более заметным работам и антрепризам.
Со временем Наталья стала сотрудничать с Современным театром антрепризы, гастролировала по городам России, играла в спектаклях «Лес», «Дуэнья», «С кем поведёшься». В 2022 году она дебютировала в постановке «Пиковая дама», которая была отмечена наградами театрального фестиваля «Амурская осень».
Прорыв в кино: главные роли Натальи Скомороховой
Несколько лет в кино для Натальи прошли без значимых предложений, но ситуация резко изменилась с приглашением в сериал «Восьмидесятые». В третьем сезоне она появилась в образе певицы Татьяны Пшеницыной — дерзкой, амбициозной и эксцентричной героини, полностью противоположной характеру самой актрисы.
Для подготовки к роли Скоморохова изучала выступления эстрадных звёзд 1980-х, советские фильмы и манеру поведения женщин той эпохи. Работа оказалась непростой, но именно она принесла актрисе широкую узнаваемость.
Следующим крупным успехом стал сериал «Между нами, девочками», где Наталья сыграла Олесю — представительницу младшего поколения в истории о судьбах женщин одной семьи. Проект получил высокие рейтинги и продолжение, окончательно закрепив Скоморохову в статусе востребованной актрисы.
Дальнейшая карьера
В последующие годы актриса активно снималась в кино и на телевидении. Среди заметных работ — сериал «Временщик», мелодрама «Высокие отношения», драма «Болевой порог», съёмки которой проходили в экстремальных условиях на Алтае, а также комедия «Корни», где Наталья сыграла одну из центральных ролей.
В 2022–2024 годах она появлялась в проектах «Пазл», «Дама с собачкой», продолжала активно работать в театре, совмещая съёмки с гастролями и спектаклями.
Личная жизнь
Наталья Скоморохова принципиально не делает личную жизнь предметом публичного обсуждения. Известно, что 1 августа 2016 года она вышла замуж за актёра и предпринимателя Евгения Джураева. Свадьбу пара сыграла на острове Бали.
Во время пандемии у супругов родилась дочь Таисия. Актриса признавалась, что материнство изменило её ритм жизни: первое время было сложно совмещать сцену, съёмки и заботу о ребёнке, однако к работе она вернулась довольно быстро.
Наталья Скоморохова сегодня
Сегодня Наталья Скоморохова продолжает активно работать в театре и кино, выбирая проекты вдумчиво и без спешки. В 2025 году она была занята в спектакле «С кем поведёшься» в «Театриуме на Серпуховке» и продолжила развивать карьеру в многосерийных проектах.
Пока она нигде не снимается. Последней работой в кино стала картина «Миллионерша» (2024), где она исполнила главную роль, воплотив образ Сони. В открытых источниках отсутствуют сведениях о запланированных на 2026 год проектах с участием Скомороховой.
По всей видимости, актриса сейчас сконцентрирована на воспитании дочери.