14-летняя дочь Джигана и Самойловой познакомила их со своим парнем
Старшая дочь рэпера Джигана и блогера Оксаны Самойловой познакомила их со своим возлюбленным. Об этом сообщает портал Super со ссылкой на реалити-шоу семьи.
Встреча состоялась во время совместной поездки в Карелию в рамках реалити-шоу «Быть Джиганом и Оксаной». Изначально исполнитель не планировал присоединяться к путешествию, но захотел лично поговорить с парнем дочери Владимиром, чтобы напомнить о ее возрасте и обозначить границы в отношениях. Юноша отнесся к словам Джигана с пониманием, а также назвал его заботливым и внимательным отцом.
Сама 14-летняя Ариела отметила, что приглашение молодого человека согласовывалось прежде всего с мамой. При этом он изначально не знал, что семья его избранницы знаменита, так как они их сблизили общие интересы и музыка. По правилам поездки пара должна была вести себя сдержанно, особенно при младших сестрах.
Читайте также: