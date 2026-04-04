«Я подозревал»: Дмитрий Дибров откровенно рассказал о расставании с Полиной

04 апреля 2026, 23:02

Дмитрий Дибров впервые рассказал, как узнал об измене жены

Дмитрий Дибров (Фото: Instagram* / @1dbrov)

Дмитрий Дибров впервые подробно рассказал о личной драме и расставании с супругой Полиной в большом интервью Лере Кудрявцевой для шоу «Секрет на миллион».





По словам телеведущего, разговор, который изменил всё, произошёл сразу после, казалось бы, тёплого семейного праздника. После совместного 8 Марта с романтической атмосферой и свечами Полина неожиданно сообщила о своём решении уйти.





«Я подумал, что сейчас надо лечь спать. Утро вечера мудренее. Она мне тогда ещё не сказала, что к кому-то, но я уже подозревал», — признался Дибров.