«Я подозревал»: Дмитрий Дибров откровенно рассказал о расставании с Полиной
Дмитрий Дибров впервые рассказал, как узнал об измене жены
Дмитрий Дибров впервые подробно рассказал о личной драме и расставании с супругой Полиной в большом интервью Лере Кудрявцевой для шоу «Секрет на миллион».
По словам телеведущего, разговор, который изменил всё, произошёл сразу после, казалось бы, тёплого семейного праздника. После совместного 8 Марта с романтической атмосферой и свечами Полина неожиданно сообщила о своём решении уйти.
«Я подумал, что сейчас надо лечь спать. Утро вечера мудренее. Она мне тогда ещё не сказала, что к кому-то, но я уже подозревал», — признался Дибров.Позже он узнал, что жена ушла к его знакомому, что стало для него дополнительным ударом. При этом Дмитрий отметил, что до сих пор не верит в измену до официального разрыва и не спешит обвинять бывшую супругу. Напротив, он с уважением вспоминает годы, проведённые вместе, и не перекладывает ответственность за случившееся.
Тем не менее телеведущего задевает реакция публики. Особенно — насмешки в сети, где его называют «дедом» после этой истории. Дибров иронично отреагировал на это, вспомнив басню и добавив, что подобные комментарии всё же неприятны.
Несмотря на болезненный разрыв, он старается сохранять достоинство и говорить о прошлом без агрессии, признавая, что 16 лет совместной жизни были для него важной частью жизни.