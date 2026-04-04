Полину Диброву лягнула корова в Индии

04 апреля 2026, 16:07

Полина Диброва (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Блогершу, экс-супругу телеведущего Дмитрия Диброва Полину лягнула корова на съемках реалити-шоу «Тайный миллионер». Об этом она сообщила в разговоре с изданием «СтарХит».





Полина утверждает, что первые же дни съемок оставили у неё особенно сильные эмоции.





«В первом выпуске было доение коровы — она меня даже лягнула. Я пыталась, но сразу получила удар», — заявила девушка.