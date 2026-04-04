Полину Диброву лягнула корова в Индии
Блогершу, экс-супругу телеведущего Дмитрия Диброва Полину лягнула корова на съемках реалити-шоу «Тайный миллионер». Об этом она сообщила в разговоре с изданием «СтарХит».
Полина утверждает, что первые же дни съемок оставили у неё особенно сильные эмоции.
«В первом выпуске было доение коровы — она меня даже лягнула. Я пыталась, но сразу получила удар», — заявила девушка.
В Индии Дибровой пришлось столкнуться с непростой задачей: найти вывеску с фотографией Сергея Бурунова, которая находилась на оживленной улице, заполненной магазинами и транспортом. Найти нужное изображение оказалось непросто из-за ярких витрин и большого количества людей вокруг.
