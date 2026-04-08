Работала в Корее и родила от женатого Меладзе: правда ли, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева увела мужа у подруги?
Альбина Борисовна Джанабаева — российская певица, актриса театра и кино, телеведущая, бывшая солистка женской поп-группы «ВИА Гра». После закрытия проекта в 2013 году артистка сосредоточилась на сольной карьере. В 2004 году Джанабаева родила сына от женатого Валерия Меладзе, а спустя десять лет музыкант развелся с первой супругой и смог создать семью с Альбиной. 9 апреля певице исполняется 47 лет. Подробнее о карьере, личной жизни и отношениях с артистом — в материале «Радио 1».
Биография Альбины Джанабаевой: ранние годы и семьяАльбина Джанабаева родилась и выросла в Волгоградской области в многодетной семье. Мать работала продавцом и часто поручала старшей дочери заботу о младших: брате и сестре.
«Всегда отвечала за всех, глобально. Чувствовала это постоянно. У ребенка должно быть детство, так получилось, что у меня его, наверное, не было. Возможно, хорошо, что я стала такой ответственной. Но нельзя тащить на своих плечах чужие заботы», — отмечала певица в программе «Мой герой».Особое место в детстве Альбины занимали отношения с отцом, Борисом Хабдишевичем. Он работал геологом, а позднее — водителем в институте «Гипроводхоз», и часто брал дочь в экспедиции. Девочка вела тетрадь с заметками о пробах почвы, и отец мечтал, что она посвятит себя науке.
Однако музыкальная страсть с детства оказалась сильнее: Альбина училась играть на фортепиано, пела в хоре и посещала вокальную студию. В 17 лет она решилась покорять Москву, и мама поддержала этот выбор, в отличие от отца.
«Я знал, что они хотят уехать, но пробовал Альбину отговорить. Сказал: "Доченька, ты просто с нашими возможностями туда не попадешь". А она говорит: "Папа, я так решила". Ну, раз решила», — вспоминал Борис Джанабаев.
Образование и первые шаги в карьереНесмотря на сомнения отца, талантливая абитуриентка поступила в Гнесинку. Денег на жизнь в столице не хватало, и Альбина поселилась в общежитии, совмещая учебу с подработкой: снималась в рекламе и играла в массовке театра.
После окончания вуза Джанабаева подписала контракт с корейским театром для участия в мюзикле «Белоснежка и семь гномов». Однако страсть к родной стране и желание петь на русском языке убедили ее разорвать контракт, когда поступило предложение стать бэк-вокалисткой у Валерия Меладзе.
Альбина Джанабаева и группа «ВИА Гра»В сентябре 2004 года Альбина Джанабаева стала солисткой «ВИА Гры». Она удерживала позицию дольше всех участниц в истории проекта — более восьми лет. В период ее участия были выпущены знаковые композиции: «Бриллианты», «Л.М.Л.», «Цветок и нож», «Поцелуи».
В конце 2012 года продюсер группы Константин Меладзе объявил о закрытии «ВИА Гры» в прежнем формате. Основными причинами стали творческий кризис, когда старые приемы и наработки перестали работать, и уход ключевых участниц, что мешало поддерживать прежний уровень популярности.
Сольная карьера и творческие проектыПосле распада группы Джанабаева начала строить сольную карьеру. В 2013 году вышел ее дебютный сингл «Капли», затем появились композиции «На счастье», «Новая Земля» и дуэт с Валерием Меладзе «Мегаполисы».
Альбина активно снималась в кино — исполнила роль в фильме Кирилла Серебренникова «Измена» (2012). Кроме того, она участвовала в крупных телепроектах, таких как «Танцы со звездами» и «Большие танцы». Певица также выступала в театральных постановках и получила степень бакалавра психологии.
Личная жизнь Альбины Джанабаевой: отношения с Валерием МеладзеВалерий Меладзе женился на Ирине Малухиной после института, и вскоре пара пережила трагедию: их первенец умер через 10 дней после рождения. Преодолев тяжелую депрессию, Ирина впоследствии родила троих дочерей — Ингу, Софью и Арину.
Однако вскоре в жизни исполнителя хита «Салют, Вера» появилась Джанабаева, к которой он почувствовал сильное притяжение с первого взгляда. По признанию самого певца, в тот момент в его сердце «что-то ёкнуло», и это чувство стало точкой невозврата.
«Наши с Валерой отношения складывались так, что порой мне казалось: легче их остановить, прервать. Но не получилось. У него была своя семья, и если сейчас умом все разложить, то, конечно, я не хотела бы, чтоб кому-то из нас было так плохо и больно. И себе бы не пожелала оказаться в такой ситуации», — делилась Альбина.События закрутились стремительно: в 2004 году у Джанабаевой родился сын Константин. Из-за декрета она не сразу приняла приглашение продюсеров стать солисткой «ВИА Гры». С рождением первенца Альбину поздравляла даже Малухина — на тот момент супруга Меладзе знала лишь то, что отцом ребенка является некий музыкант, и даже не подозревала, что им был её собственный муж.
Однако, Малухина отмечает, что тревожные звонки были: музыкант стал отстраненным и холодным, не хотел обсуждать с женой проблемы, которые появились в их отношениях.
«Я почувствовала, что происходит нечто плохое, за два года до окончательного разрыва. Валера отказывался разговаривать, хотя я и пыталась выяснить причину перемен. А однажды он просто сорвался и все рассказал, но не стал называть ее имени», — делилась Ирина.Чуть позже подруга открыла Малухиной правду: разлучницей оказалась Джанабаева. Для Ирины это стало шоком, ведь Альбина была близка с их семьей. Мысль о том, что та втайне растит ребенка от Валерия, казалась ей чем-то за гранью реальности. Спустя годы Альбина подчеркнула, что никогда не дружила с Ириной и не была вхожа в дом Меладзе.
Громкий скандал разразился в 2009 году, когда о тайной связи Меладзе узнали. Несмотря на предательство, Ирина заявила, что не намерена подавать на развод. Она была готова бороться за брак, надеясь сохранить семью ради детей и всё ещё теплящихся чувств к мужу. Однако бесконечно закрывать глаза на происходящее было невозможно.
Валерий фактически жил на два дома, заставляя обеих женщин страдать от неопределённости. Лишь в 2014 году, спустя десять лет после рождения сына, музыкант развелся с первой супругой, после чего смог официально создать семью с Альбиной. В июле того же года у пары родился сын Лука.
Однако ни свадьба, ни раскрытие многолетних тайн не принесли артистам долгожданного спокойствия: общественность продолжала их порицать. Ходили слухи, что и в состав «ВИА Гры» Альбина попала исключительно благодаря влиянию и покровительству своего возлюбленного.
«Я влюбился в Альбину много лет назад и сделал все, чтобы она ответила взаимностью. Мы уже больше 15 лет вместе. Дочки не обделены моей любовью. Я обожаю их и забочусь, как о самых дорогих людях! У нас с Альбиной двое сыновей, которыми я горжусь. Отвалите от нашей семьи и заботьтесь о своих близких. Пора всем успокоиться», — заявил Валерий Меладзе.В середине марта 2021 года певица объявила о третьем ребенке — дочери Агате, которая родилась в апреле.
В последнее время социальные сети заполонили слухи о возможном разрыве Альбины Джанабаевой и Валерия Меладзе. Инсайдеры утверждали, что певица якобы не выдержала череды испытаний, преследовавших семью последние несколько лет, и приняла решение уйти от супруга.
Однако сама Альбина поспешила развеять домыслы, заявив, что в их отношениях царит полная идиллия. По ее словам, сейчас пара переживает настолько гармоничный период, что она даже не ревнует мужа к многотысячной армии поклонниц, сопровождающих его на каждом концерте.
«Может, я нетипичная женщина, но я ему безоговорочно доверяю. Я не понимаю, как можно смотреть на него по-другому, когда на сцене происходит такая магия. Это очень трудно передать словами. Если бы я была в зале, я смотрела бы на него так же, как и все зрительницы. Это целый космос. И как может возникнуть какое-то ничтожное чувство вроде ревности? Я счастлива за него, я рада его успеху и хочу, чтобы так и продолжалось», — отметила она.
Альбина Джанабаева сегодняСегодня Альбина Джанабаева успешно совмещает карьеру певицы, актрисы и телеведущей. Она продолжает развивать сольный проект, участвует в культурных и образовательных инициативах и активно взаимодействует с аудиторией через социальные сети.
Джанабаева призналась, что свободного времени у неё крайне мало, и ей порой даже неловко из-за того, что она не успевает следить за актуальными фильмами и сериалами. По словам артистки, вся её энергия уходит на заботу о детях: она лично контролирует их питание, одежду и все передвижения.
Кроме того, Альбина продолжает заниматься сольным творчеством, но в менее активном темпе, чем раньше. Она периодически выступает с частными концертами и выпускает новые треки.