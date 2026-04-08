Максим Матвеев выложил редкие снимки подросших детей в день 14‑летия старшего сына

Максим Матвеев (Фото: Telegram @matveev_wlove)

Актёр Максим Матвеев поздравил 7 апреля своего старшего сына Андрея с 14-летием. В своем Telegram-канале звезда опубликовал редкие семейные снимки с подросшими детьми.





Напомним, что в 2010 году Матвеев женился на Елизавете Боярской, с которой познакомился на пробах к фильму «1612». Вскоре у пары родился мальчик Андрей, а в 2018 — второй сын Григорий.



Подросшие сыновья Матвеева и Боярской (Фото: Telegram @matveev_wlove) Родители подчеркивали, что стремятся оградить своих наследников от публичности, чтобы обеспечить для них нормальное детство без давления общественности. По этой причине кадры с мальчиками в личных блогах знаменитостей появляются нечасто. Однако на новых фотографиях, помимо именинника, запечатлён и Григорий.





«Андрюха, спасибо тебе, сынище, за то, что ты с нами! Радуюсь тебе и твоему пути каждое мгновение этой жизни! Продолжай созидать свою реальность и этот мир! Верю в тебя и буду верить всегда! Твой папа», — написал Матвеев.

Старший сын Матвеева и Боярской (Фото: Telegram @matveev_wlove)

«Он не в восторге от того, что его родители артисты, и немного этого стесняется. Я такая же была в его возрасте», — делилась актриса.