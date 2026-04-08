Вскрылись подробности криминального прошлого отца рэпера Toxis
В судебных архивах Петербурга за 1990-е годы нашли имя Леонида Смелянского — отца рэпера Toxis (настоящее имя — Андрей Смелянский). Авторы расследования изучили документы и сделали вывод, что мужчина связан с делами петербургской ОПГ.
Как сообщает Life, в постановлении Верховного суда конца 90-х фигурирует человек с тем же именем и фамилией. Речь идёт об эпизоде разбойного нападения и более широком деле с оружием, поддельными документами и убийствами. Утверждается, что в те годы Смелянский мог носить другую фамилию и кличку Леопольд.
Рядом с ним в материалах проходят люди с типичными для криминальной среды прозвищами. Авторы текста подчеркнули: группу долго не могли задержать, а после суда прокуратура добилась пересмотра мягких приговоров. Теперь внимание сместилось с музыки и гонораров рэпера на прошлое его отца. Сам Toxis эту тему публично не комментировал.
